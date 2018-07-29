13 domuzun arasına daldı!
Antalya’nın Elmalı ilçesinde otomobilin çarptığı 13 domuz öldü. Yoldan çıkan otomobilin sürücüsü de yaralandı.
Kaza dün akşam Elmalı - Finike karayolu Düdenköy kavşağında meydana geldi. Azmi Şen yönetimindeki 07 VGV 97 plakalı otomobil, aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Yoldan çıkan otomobilin sürücüsü Azmi Şen yaralandı. Azmi Şen, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada, 13 domuz ise öldü. Domuzlar ekiplerin çalışması sonucu yoldan kaldırıldı.
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