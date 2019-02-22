13 cm'lik dev anevrizma ameliyat edildi... Literatüre geçti

Ankara Devlet Opera ve Bale Orkestrası’nda 37 yıl tuba sanatçılığından sonra emekli olan Özkaya, Aralık 2016’da oğlunun konseri için geldiği İstanbul’da şiddetli karın ağrısıyla uyanınca gece hastanenin aciline getirildi. Birkaç saat önce de doğum günü pastasının mumunu üflemişti. Hastanede çekilen tomografide kavun büyüklüğünde dev bir aort anevrizması görüldü. En az bunun kadar büyük bir sorunu daha vardı, aort damarı, anormal bir şekilde vücudun ana toplar damarı olan ‘vena kava’ya açılıyordu (aortokaval fistül). Yani temiz ve kirli kan karışıyordu. Bu çok nadir görülen sorun da müdahale edilmediğinde ölümcül olabilirdi. Kalp ve damar cerrahı Dr. Macit Bitargil ile ekip arkadaşları Doç. Dr. İsmail Koramaz, Dr. Nilüfer Bektaş, Dr. Sinan Ömer Oğlu, yaklaşık 10 saat süren ameliyatla anevrizmayı yırtılmadan yakaladı ve Özkaya’yı mutlak ölümden kurtardılar.

Dr. Bitargil sözkonusu operasyonu makaleleştirdi ve Texas Heart Institute Journal’a yolladı. Derginin bilimsel hakem kurulu yayınlanmasını uygun buldu ve şubat sayısında 6 sayfa ayırdı. Dergide bu ameliyattan, bugüne kadar dünyada açık cerrahi metod ile başarılı şekilde ameliyat edilmiş vena kava fistülü olan en büyük aort anevrisması ameliyatı olarak bahsedildi. Özkaya, bugüne kadar bu büyüklükte ameliyat edilip hayatta kalan tek olgu olarak tıp literatürü tarihine girdi.

Dr. Bitargil, “Ölüm riski bu kadar yüksek olan hastamızı hayata bağladığımız için çok mutluyuz. Texas Heart Institute Journal çok prestijli bir dergi. Bu önemli bir başarı ve bu başarının arkasında canla başla, gece-gündüz yılmadan çalışan koca bir ekip ve Şişli Etfal ailesi var” dedi.

HIZLI KALKSA BİLE PATLAYABİLİRDİ

Dr. Bitargil, hastanın durumuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Aort damarında anevrizma oluşumu son derece tehlikeli bir durum ve erken tanınması çok önemli. Pek çok hasta hastaneye gelmeye fırsat bulamadan ölüyor. Hastamız da son evredeydi. Sandalyeden hızlıca kalkılsa bile böyle bir damar yırtılabilirdi. Her yıl yaklaşık 15 bin kişi aort anevrizma yırtılmasıyla hayatını kaybediyor. Yapılan çalışmalar 65-80 yaş arasındaki erkeklerin %4-8’inde aort anevrizması olduğunu gösteriyor. Kadınlarda ise bu oran 4-6 kat arası daha az. 6 cm’i geçen aort anevrizmaları ameliyat edilmeli. Anevrizma boyutları arttıkça, yırtılma ve ölüm olasılıkları da artıyor. Aort anevrizmalarının 10 cm civarında görülmeleri çok nadir, çünkü bu boyutlara ulaşmadan genelde damarda yırtılma ve ölüm gerçekleşiyor. Yırtılmada ölüm riski yüzde 90’lara ulaşıyor.