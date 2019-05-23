13 bin İBB çalışanına her ay sosyal denge adı altında 1.500, dini bayramlardan önce de 1.500 lira ödeme yapılacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri13 bin İBB çalışanına her ay sosyal denge adı altında 1.500, dini bayramlardan önce de 1.500 lira ödeme yapılacak
GeriGündem 13 bin İBB çalışanına her ay sosyal denge adı altında 1.500, dini bayramlardan önce de 1.500 lira ödeme yapılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
23.05.2019 - 22:53, Son Güncelleme:

13 bin İBB çalışanına her ay sosyal denge adı altında 1.500, dini bayramlardan önce de 1.500 lira ödeme yapılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
13 bin İBB çalışanına her ay sosyal denge adı altında 1.500, dini bayramlardan önce de 1.500 lira ödeme yapılacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İnşallah sizlerin desteği ile 23 Haziran'da bu mübarek şehrin belediye başkanı olursam gece gündüz demeden çalışmaya söz veriyorum." dedi.

Belediye ve Özel İdareleri Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) tarafından Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen iftara katılan Yıldırım, Bem-Bir-Sen'le imzalanan sosyal denge sözleşmesinin detaylarını anlattı.

Yıldırım, "İBB ile Bem-Bir-Sen sözleşme imzalandı. Yani her ay sosyal denge adı altında 1.500, dini bayramlardan önce de 1.500 lira ödeme yapılacak. Bundan İETT, İSKİ ve Büyükşehir belediyesinde çalışan 13 bin arkadaşımız yararlanacak. Sizler daha iyisine layıksınız. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Memurların çalışmadığına dair söylentilerin haksız olduğuna değinen Yıldırım, "Kulağıma 'memurlar çalışmıyor' diye şeyler geliyor. Hadi oradan. Memurlar çalışmıyorsa bu işleri kimler yapıyor? 'Memurlar çalışmıyor' diyenlere 'kendinize bakın' demek gerekir. 12 yıl bakanlık yaptım, Türkiye'ye çağ atlatan projeleri çalışma arkadaşlarımla, memurlarla gerçekleştirdim. Memurların canla başla İstanbul için çalıştığını biliyorum." ifadelerini kullandı.

Başbakanlık yaptığı dönemde çıkarılan KHK ile taşeron statüsündeki bazı çalışanların kadroya geçtiğini belirten Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

"İBB'de toplam 84 bin çalışan var. Bunlardan bir çoğu sözleşmeye geçti. Bir kısmı taşerondan KHK ile kadroya geçtiler. Ancak bazı arkadaşlarımız bu haktan yararlanamadı, bunu biliyoruz. Size söz veriyoruz, böyle adaletsizlik olmaz. Aynı iş yerinde çalışanların farklı muameleye tabi tutulması olmaz. Bu haksızlık giderilecek. KHK ile memurluğa geçenlerin enflasyon farkı verilmiyordu. Seyyanen 635 lira ücretlerine ilave olacak. Bunun bazıları uygulanıyor, bazıları uygulanmıyor. Buradan yönetici arkadaşlara çağrı yapmak istiyorum. Bu dengesizlikleri bir an önce düzeltin."

Seçilmesi halinde itfaiyecilerin mesleki sorunlarını çözeceklerini dile getiren Yıldırım, "İtfaiyecilik kutsal bir meslek, kendi hayatınızı hiçe sayıyorsunuz, yangına gözünüzü kırpmadan giriyorsunuz. Ama hala itfaiyecilik bir meslek olarak tanımlanmıyor. İtfaiyeciliği bir meslek olarak tanımlayacağız ve yıpranma haklarınızın verilmemesinin önüne geçeceğiz. İnşallah sizlerin desteği ile 23 haziran da bu mübarek şehrin belediye başkanı olursam gece gündüz demeden çalışmaya söz veriyorum. Sorunlarınızı biliyoruz. Sorunlarınızı torunlara bırakmamayı da biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım, vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da tebrik ederek, sözlerini, "İki bayram arasında 23 Haziran'da İstanbul bayramına hazır mısınız? Bayramı birlikte kutlayalım mı?" diye tamamladı.

Konuşmaların ardından Bem-Bir Sen Genel Başkanı Levent Kozlu, İBB Genel Sekteri Hayri Baraçlı, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İETT Genel Müdürü Fatih Bağış ve İBB İtfaiye Daire Başkanlığı arasında 13 bin memuru ilgilendiren sosyal denge zammı imza töreni gerçekleştirdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Kayseri'de nefes kesen anlar
Anadolu Ajansı muhabirinin cansız bedenine ulaşıldı
Üzeri kirli diye minibüs koltuğuna oturtmadılar!
Fırtınada mahsur kaldılar! Denize atlayan koca öldü, eşi kurtarıldı