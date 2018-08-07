13.5 milyar liralık projeler ele alındı
CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK), ilk toplantısını dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yaptı.
Toplantıda, 100 günlük icraat programında yer alan 45 savunma sanayii projesi ele alındı. Beştepe’de yapılan SSİK toplantısına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir katıldı. Son olarak geçen mart ayında yapılan toplantıya Başbakanlık Müsteşarı olarak katılan Fuat Oktay bu toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Genelkurmay Başkanı olarak katılan Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı olarak yer aldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de ilk kez SSİK toplantısına katıldı.
Toplantıda ilk 100 günlük eylem planında da yer alan savunma sanayiinin yerlileşmesi ve millileştirilmesi kapsamında yürütülen 45 savunma sanayii projesinde gelinen son durum ele alındı. 3 saat 15 dakika süren toplantıdan sonra yapılan açıklamada şöyle denildi: “Toplantıda, sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır ötesinde harekâtlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır. Toplam 13.5 milyar TL bedeli olan projelerin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri ile ilgili tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; ATAK helikopterine yeni kabiliyetler kazandırılması, yeni İHA sistemleri, kara, hava ve deniz araçları, karıştırıcı sistemler, radar ve komuta kontrol sistemlerinin modernizasyonu ile güvenlik birimlerimizin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirilmiştir.”
EYLÜL SONUNDA ALMANYA'YA GİDİYOR
ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in makamından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya 28-29 Eylül tarihlerinde resmi ziyaret düzenleyeceği belirtildi. Alman Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşüp görüşmeyeceği konusunda bilgi vermedi.
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