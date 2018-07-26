129 vekilden Kılıçdaroğlu'na destek
CHP Grup Başkanvekilleri'nin de bulunduğu bir grup CHP'li milletvekili parti genel merkezi önünde açıklamada bulundu.
Engin Özkoç, Özgür Özel ve Engin Altay'ın da aralarında bulunduğu CHP'liler, CHP parti merkezi önünde açıklama yaptı.
Kurultaya karşı bildiriye imza atan CHP'liler adına CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu bildiri metnini okudu
Bildiride özetle şunlar yer aldı:
"Bugün Kurultay tartışmalarına odaklanmanın ve ülkenin gerçek gündeminden uzaklaşmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Geldiğimiz süreçte kurultay toplanmasına yönelik imza sayıları üzerinden bir algı oluşturmanın ve bu tartışmayı devam ettirmenin partimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine zarar verdiği aşikardır. Bugün İl Başkanlarımız tarafından yapılan açıklamaya ve sağduyu çağrısına iştirak ettiğimizi ve kurultay tartışmalarının sayı boyutundan çıkarılarak sonlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizin asıl gündemine ve yerel seçimlere odaklanarak birlik içinde başarı için mücadele etmemiz gerektiğini düşünen Türkiye Büyük Millet meclisi milletvekili grubumuzun bu iradesini basın mensupları ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Bu bildiriyi 129 milletvekilimiz imzalamıştır. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, önceki Genel Başkanımız Deniz Baykal'a ve İstanbul milletvekilimiz kadri Enis Berberoğlu'na bu bildiriyi imza talebinden bulunulmadığını bilgilerinize sunuyoruz."
Öte yandan "kurultaya hayır" diyen bildiriyi 145 milletvekilinden 129 milletvekilinin imzaladığı belirtildi.
Kılıçdaroğlu'ya destek için imza atan milletvekilleri arasında ilk gelen bilgilere göre Öztürk Yılmaz, Bülent Tezcan,Hüseyin Yıldız, Aysu Bankoğlu, Erkan Aydın, Lale Karabıyık , Muharrem Erkek, Tufan Köse, Kasım Arslan, Necati Tığlı, Gamze Akkuş İlgezdi, Engin Altay, Özgür Karabat, Serra Kadıgil isimleri yer alıyor.
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