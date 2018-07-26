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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.07.2018 - 15:02, Son Güncelleme:

129 vekilden Kılıçdaroğlu'na destek

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CHP Grup Başkanvekilleri'nin de bulunduğu bir grup CHP'li milletvekili parti genel merkezi önünde açıklamada bulundu. 

Engin Özkoç, Özgür Özel ve Engin Altay'ın da aralarında bulunduğu CHP'liler, CHP parti merkezi önünde açıklama yaptı.

Kurultaya karşı bildiriye imza atan CHP'liler adına CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu bildiri metnini okudu

Bildiride özetle şunlar yer aldı:

"Bugün Kurultay tartışmalarına odaklanmanın ve ülkenin gerçek gündeminden uzaklaşmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Geldiğimiz süreçte kurultay toplanmasına yönelik imza sayıları üzerinden bir algı oluşturmanın ve bu tartışmayı devam ettirmenin partimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine zarar verdiği aşikardır. Bugün İl Başkanlarımız tarafından yapılan açıklamaya ve sağduyu çağrısına iştirak ettiğimizi ve kurultay tartışmalarının sayı boyutundan çıkarılarak sonlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizin asıl gündemine ve yerel seçimlere odaklanarak birlik içinde başarı için mücadele etmemiz gerektiğini düşünen Türkiye Büyük Millet meclisi milletvekili grubumuzun bu iradesini basın mensupları ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Bu bildiriyi 129 milletvekilimiz imzalamıştır. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, önceki Genel Başkanımız Deniz Baykal'a ve İstanbul milletvekilimiz kadri Enis Berberoğlu'na bu bildiriyi imza talebinden bulunulmadığını bilgilerinize sunuyoruz."

Öte yandan "kurultaya hayır" diyen bildiriyi 145 milletvekilinden 129 milletvekilinin imzaladığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'ya destek için imza atan milletvekilleri arasında ilk gelen bilgilere göre Öztürk Yılmaz, Bülent Tezcan,Hüseyin Yıldız, Aysu Bankoğlu, Erkan Aydın, Lale Karabıyık , Muharrem Erkek, Tufan Köse, Kasım Arslan, Necati Tığlı, Gamze Akkuş İlgezdi, Engin Altay, Özgür Karabat, Serra Kadıgil isimleri yer alıyor.

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