1288. hafta Sayısal Loto sonuçları ve kupon sorgulama ekranı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı (15 Ocak 2020)

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi sonrası, Sayısal Loto'da haftanın şanslı numaraları merak konusu oldu. Türkiye'nin dört bir yanından zengin olma umuduyla Sayısal Loto kuponlarını tamamlayan vatandaşlar, Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir sorusunun cevabını sorguluyor. Tamamlanan çekilişin ardından Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından ilan edildi. İşte, 15 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar...

En çok ilgi gören şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden ilan edildi. 1288. hafta Sayısal Loto çekilişinde şu numaralar çıktı;

MPİ SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA

SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLDU?

Sayısal Loto oyununun 1287. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 200 bin 469 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 120 kişi 6 bin 788'er lira, 4 bilen 7 bin 375 kişi 83'er lira ve 3 bilen 137 bin 612 kişi de 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Saat 21:15'te başlayan MPİ Sayısal Loto çekilişinde kazanan numaralar şunlar oldu; 9 - 15 - 17 - 34 - 35 - 38