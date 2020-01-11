1287. hafta Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto sorgulama ekranı

En çok oynanan şans oyunlarından Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci ve son çekilişi tamamlandı. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiye devretmişti. Haftanın çekilişi MPİ'nin Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde yapılan çekiliş sonrası 1287. haftanın talihli numaraları belli oldu. İşte, MPİ Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı...

Saat 21:15'te başlayan MPİ Sayısal Loto çekilişinde kazanan numaralar şunlar oldu; 9 - 15 - 17 - 34 - 35 - 38

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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1286. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 164 bin 538 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 65 kişi 7 bin 166'şar lira, 4 bilen 3 bin 646 kişi 96'şar lira ve 3 bilen 70 bin 319 kişi de 13 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.