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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan AKGÜN- Tayfur KARA/AMASYA (DHA)
24.06.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

123 yıl sonra yerinde açmıştı! Dolu vurdu

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Amasya'da tükendiği rapor edilen 'yitik lale'nin ana yurduna tekrar kazandırılması için yürütülen proje kapsamında İngiltere'den getirilen tohumlar, ekildiği botanik bahçesinde çiçek açtı. Türkiye'ye özgü tür olan ve 123 yıl sonra asıl yeri Amasya'da çiçek veren 'yitik laleler'in kentte etkili olan doluda yaprakları döküldü. Endemik bitki türünün gelecek yıl çoğaltılması hedefleniyor.

Anadolu doğasında en son 123 yıl önce görülen ve bilim insanlarınca tükendiği rapor edilen 'yitik lale'nin ana yurdu Amasya'ya tekrar kazandırılması için proje hazırlandı. Proje kapsamında İngiltere'den getirilen tohumlar, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ne ekildi. Yürütülen çalışmalarla tohumlar, filizlenmeye başladı. Doğadaki varlığının sona erdiği rapor edilen Türkiye'ye özgü endemik tür, 15 Mayıs'ta çiçek açtı. 123 yıl sonra asıl yeri olan Amasya'da çiçek veren 'yitik laleler'in kentte 25 Mayıs'ta yağan doluda yaprakları döküldü.

123 yıl sonra yerinde açmıştı Dolu vurdu
GÖNÜLLÜLERİN ÇABASI SONUÇ VERDİ

Merzifon TEMA Başkan Yardımcısı Şamil Candemir, endemik bitki türünü 2023 yılında yeniden ana yurduna kavuşturmayı planladıklarını belirterek, "Yıllar sonra Merzifon'da 'yitik lale'nin çiçek açtığına tanık olduk. Sevindik. Tabi dolu bu sevinci kısa yaşattı. Doluda lalenin yaprakları döküldü. Bundan sonraki süreçte çalışmalarımız sürecek. Bu tohumları, yörede yaygınlaştıracağız. Elde ettiğimiz tohumları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 2023 yılında yeniden ana vatanına kavuşturmayı planlıyoruz" dedi.

123 yıl sonra yerinde açmıştı Dolu vurdu
TEMA Vakfı Amasya Temsilcisi Kadir Acer de botanik bahçesinde geçen yıl 'yitik lale'nin 2 tanesinin açtığını kaydederek, "Laleler mayıs ortasında çiçek açtı. Kısa bir süre önce maalesef burada dolu yağdı. Dolu lalelere yapraklarını erken döktürdü. Ancak lale meraklıları gelip, kısa bir süre olsa da görebildiler. Gelecek sene bahçemizdeki lale sayısı artacak" diye konuştu.

123 yıl sonra yerinde açmıştı Dolu vurdu

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