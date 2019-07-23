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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - Fotoğraflar: AA-DHA
23.07.2019 - 18:05, Son Güncelleme:

1202 yıllık anıt ağaç, yeni yerinde zeytin verdi

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1202 yıllık anıt ağaç, yeni yerinde zeytin verdi

Mersin'in Mut ilçesinde 7 yıl önce sökülen 1202 yıllık anıt ağacı, Mezitli ilçesinde yeniden toprakla buluşturulmasının ardından, 2 yıl sonra zeytin vermeye başladı.

Mut ilçesinde 7 yıl önce yol çalışması sırasında sökülen ve 1202 yıllık olduğu belirtilen zeytin ağacı, Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Menderes Mahallesi’ndeki Demokrasi Meydanı’na yeniden toprakla buluşturulmuş ve 2017'de Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından ‘Anıt ağaç’ olarak tescillenmişti. Yetkililerin ve mahalle sakinlerinin özenle baktığı ağaç, 2 yılın ardından tekrar zeytin vermeye başladı. Devasa büyüklükteki anıt ağacı, görenlerin de ilgisini çekiyor.

1202 yıllık anıt ağaç, yeni yerinde zeytin verdi

Velhar Demiralay, 1202 yaşındaki anıt ağacının bölgenin simgesi haline geldiğini söyleyerek, "Ancak belgesellerde karşılaşabileceğimiz bu güzellikleri yanı başımızda gördüğümüz için çok mutluyuz. Başkanımız Neşet Tarhan’a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" diye konuştu.

1202 yıllık anıt ağaç, yeni yerinde zeytin verdi

İlçe Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan, zeytin ağaçlarını koruyarak, gelecek nesillere aktarılması ve şehrin estetik görünümü sağlamak amacıyla asırlık ağacı Mezitli’de yeniden toprakla buluşturduklarını dile getirerek, "Zeytin ağacı adaletin, sağlığın, bilgeliğin, barışın ve yeniden doğuşunun simgesidir. Farklı birçok kültürde kutsal kabul edilen asırlık zeytin ağacını, ekiplerimiz yeniden toprakla buluşturdu. Adaleti, barışı ve sağlığı Mezitli’de yeniden yeşerttik. Yapılan incelemelerin sonlanmasıyla bin 500 yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülen zeytin ağacımız, Mezitli’nin en yaşlı zeytin ağacı olma özelliğine sahip. Üzerinde zeytinleri de görmüş olmamız bizim için büyük mutluluk kaynağı. Önümüzdeki günlerde ağacımızın yanı başına 2’nci Sanat Durağımızı da oluşturacağız. O zaman daha çok insan bu bölgeye gelecek" şeklinde konuştu.

1202 yıllık anıt ağaç, yeni yerinde zeytin verdi

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