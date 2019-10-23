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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ - ANKARA
23.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

120 saatin bilançosu: Terör tünelleri imha edilecek

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120 saatin bilançosu: Terör tünelleri imha edilecek

Barış Pınarı harekâtında ABD’yle mutabakat uyarınca YPG/PKK’lı teröristlerin çekilmesi için verilen 120 saat dolarken bölgeden 136 aracın çıkış yaptığı açıklandı. 160 yerleşim yeri ve 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden temizlendi. Güvenlik kaynakları artık mayınların temizlenmesi, tünellerin imhasına geçileceğini ve karşılaşılacak teröristlerin anında etkisiz hale getirileceğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), ABD ile yapılan mutabakatın ardından Barış Pınarı harekâtına verilen 120 saatlik ara sona ermeden hemen önce gazetecilerle son bilgileri paylaştı. Bilgilendirme toplantısında, 120 saatlik sürenin başladığı andan düne kadar belirlenen güvenli bölgeden 136 aracın çıktığı belirtildi.

MEŞRU MÜDAFAA HAKKI GEÇERLİ

Toplantıda, birliklerin bulundukları hatlarda her türlü emniyet tedbirini alarak keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam ettiği kaydedilirken, “TSK tarafından Güvenli Bölge’nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristler tarafından şu ana kadar 42 taciz ve ihlal gerçekleştirilmiştir. Taciz ve ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizler ABD ile anlık olarak paylaşılmaktadır” ifadesi kullanıldı. Toplantıda ayrıca harekâtın başladığı andan itibaren bölgede 160 yerleşim yeri ve 2 bin 200 kilometrekare alanın kontrol altına alındığı, 40 mayın, 222 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

120 SAATTE UZATMA YOK

ABD Başkanı Trump’ın, YPG’nin güvenli bölgeden çıkışı ile ilgili sürenin uzatılabileceği yönündeki açıklaması, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un da sürenin uzatılması talebine ilişkin güvenlik kaynakları, “Sürenin uzatılması ile ilgili MSB seviyesinde bir değişiklik yok” bilgisini verdi.

ANINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLECEK

Kaynaklar, 120 saatlik sürenin dolduğu andan itibaren alanda yapılacakların planlamasını da anlattı. Sürenin dolmasıyla birlikte alandaki temizlik faaliyetlerinin başlayacağını belirten güvenlik kaynakları, mayınların temizlenmesi, tünellerin imhası, daha önce kontrol edilmemiş alanlardaki mühimmatın yok edilmesi işlemlerinin yapılacağını, saat 22.01 itibarıyla karşılaşılacak terörist unsurların anında etkisiz hale getirileceğini bildirdiler. YPG’ye verilen sürenin son gününde çıkışların devam ettiği belirtilirken, çıkışların daha çok meskun mahallerden yapıldığı, kırsaldaki terörist faaliyetlerin ise 120 saatlik ara öncesinde zaten etkisiz hale getirildiği açıklandı.

120 saatin bilançosu: Terör tünelleri imha edilecek

TEL ABYAD DİDİK DİDİK

TSK ve Milli Suriye Ordusu’nun terör örgütü PKK/YPG’den temizlemek için Barış Pınarı harekâtı yaptığı bölgedeki Tel Abyad’da aramalar sürerken, silah gizlenmiş çok sayıda tünel bulundu.

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