120 saatin bilançosu: Terör tünelleri imha edilecek
Barış Pınarı harekâtında ABD’yle mutabakat uyarınca YPG/PKK’lı teröristlerin çekilmesi için verilen 120 saat dolarken bölgeden 136 aracın çıkış yaptığı açıklandı. 160 yerleşim yeri ve 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden temizlendi. Güvenlik kaynakları artık mayınların temizlenmesi, tünellerin imhasına geçileceğini ve karşılaşılacak teröristlerin anında etkisiz hale getirileceğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), ABD ile yapılan mutabakatın ardından Barış Pınarı harekâtına verilen 120 saatlik ara sona ermeden hemen önce gazetecilerle son bilgileri paylaştı. Bilgilendirme toplantısında, 120 saatlik sürenin başladığı andan düne kadar belirlenen güvenli bölgeden 136 aracın çıktığı belirtildi.
MEŞRU MÜDAFAA HAKKI GEÇERLİ
Toplantıda, birliklerin bulundukları hatlarda her türlü emniyet tedbirini alarak keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam ettiği kaydedilirken, “TSK tarafından Güvenli Bölge’nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristler tarafından şu ana kadar 42 taciz ve ihlal gerçekleştirilmiştir. Taciz ve ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizler ABD ile anlık olarak paylaşılmaktadır” ifadesi kullanıldı. Toplantıda ayrıca harekâtın başladığı andan itibaren bölgede 160 yerleşim yeri ve 2 bin 200 kilometrekare alanın kontrol altına alındığı, 40 mayın, 222 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
120 SAATTE UZATMA YOK
ABD Başkanı Trump’ın, YPG’nin güvenli bölgeden çıkışı ile ilgili sürenin uzatılabileceği yönündeki açıklaması, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un da sürenin uzatılması talebine ilişkin güvenlik kaynakları, “Sürenin uzatılması ile ilgili MSB seviyesinde bir değişiklik yok” bilgisini verdi.
ANINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLECEK
Kaynaklar, 120 saatlik sürenin dolduğu andan itibaren alanda yapılacakların planlamasını da anlattı. Sürenin dolmasıyla birlikte alandaki temizlik faaliyetlerinin başlayacağını belirten güvenlik kaynakları, mayınların temizlenmesi, tünellerin imhası, daha önce kontrol edilmemiş alanlardaki mühimmatın yok edilmesi işlemlerinin yapılacağını, saat 22.01 itibarıyla karşılaşılacak terörist unsurların anında etkisiz hale getirileceğini bildirdiler. YPG’ye verilen sürenin son gününde çıkışların devam ettiği belirtilirken, çıkışların daha çok meskun mahallerden yapıldığı, kırsaldaki terörist faaliyetlerin ise 120 saatlik ara öncesinde zaten etkisiz hale getirildiği açıklandı.
TEL ABYAD DİDİK DİDİK
TSK ve Milli Suriye Ordusu’nun terör örgütü PKK/YPG’den temizlemek için Barış Pınarı harekâtı yaptığı bölgedeki Tel Abyad’da aramalar sürerken, silah gizlenmiş çok sayıda tünel bulundu.
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