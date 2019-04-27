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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)
27.04.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

120 milyon liralık çeteye darbe!

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ANKARA merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, hasta olmayan kişiler adına düzenlenen rapor ile yazılan pahalı ilaçları, kendi bünyelerindeki eczanelerden temin eden ve ücretlerinin SGK tarafından karşılanmasının ardından bunları yurt dışına satarak devleti 120 milyon TL zarara uğrattığı öne sürülen 35 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, piyasa değeri çok yüksek 40 bin kutu ilaç da ele geçirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce bu kapsamda daha önce düzenlenen 4 ayrı operasyonda ise 10'u doktor, 62 kişi gözaltına alınmış, 15 kişi tutuklanmıştı.

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  • 120 milyon TLlik ilaç vurgunu çetesine operasyon
  • 120 milyon TLlik ilaç vurgunu çetesine operasyon
  • 120 milyon TLlik ilaç vurgunu çetesine operasyon
  • 120 milyon TLlik ilaç vurgunu çetesine operasyon
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ankara polisi, hasta olmayan kişileri hastaneye götürmeden aracılar araya sokarak doktorlar tarafından raporlar düzenlemesini sağlayan örgütün, bu raporlar sayesinde yazılan pahalı ilaçları kendi eczanelerinden temin ederek, ilaçları gizli depolarda topladığını belirledi.

Hastaların bu ilaçları kullandığını göstererek, ilaç ücretlerinin SGK tarafından karşılanmasının hemen ardından harekete geçen örgütün, ilaçları yasal olmayan yollarla İngiltere, Bulgaristan, Libya, Irak, Suriye, Azerbaycan, Ukrayna ve birçok ülkeye gönderdikleri ve burada sattıkları da ekipler tarafından tespit edildi. Ayrıca, örgütün bu yöntemle devleti 120 milyon TL zarara uğrattığı saptandı.

40 BİN KUTU İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda elde edilen tüm deliller ve alınan yasal izinlerin ardından operasyonun düğmesine bastı. Belirlenen örgüt üyesi 42 kişiye yönelik, Ankara merkezli 5 ilde şafak vakti operasyon düzenlendi. 45'i Ankara'da, 80 ev ve iş yerine baskın yapan ekipler, 35 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri çok yüksek olan 40 bin kutu ilaç ele geçirildi. Yapılan ilk incelmelerde ele geçirilen ilaçların, kanser ilacı, şeker ilacı, organ naklinde kullanılan ilaçlar, tarihi geçmiş ilaçlar ve sadece hastanede bulunması gereken ilaçlar olduğu tespit edildi. İlaçlardan 3 binin OSTİM Sanayi Sitesi bölgesinde baskın yapılan gizli bir depoda ele geçirildiği bildirildi.

Gözaltına alınan 35 kişinin, emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

15 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce 2018 ve bu yılın başında düzenlenen 4 ayrı operasyonda, pahalı kanser ilaçlarının hasta olmayan kişiler üzerine yazdırıp yurt dışına satarak haksız kazanç elde eden, devleti bu yolla zarara uğratan ve ilaçların bir kısmını Habur Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkartarak terör örgütü PKK'ya gönderdiği iddia edilen 10'u doktor, 65 kişi gözaltına alınmış, 15 kişi tutuklanmıştı.

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