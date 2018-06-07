120 kamyon karadan 2 gemi denizden durmadan çalışıyor…

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize- Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 120 kamyonla gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Kamyonların yanı sıra devreye alınan ikinci hafriyat gemisiyle de deniz dolgusu sürdürülüyor.

Proje sahasına 3- 7 kilometre uzaklıktaki Hisarlı ve Subaşı taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor. 2 hafriyat gemisine kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 27 metre derinlikte denize dökülüyor. Mendirek içi alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplamda 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak havalimanı projesinde günlük 75 bin ton dolgu kapasitesine ulaşıldı. Havalimanı alt yapı çalışmaları yaklaşık 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.

BAKAN BAK VE YAZICI İNŞAATI İNCELEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı beraberinde AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, AK Parti Rize Milletvekili Adayı Muhammed Avcı ile birlikte havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.









BAK: TURİZM YATIRIMLARI ARTARAK DEVAM EDECEK

Gençlik ve Spor Osman Aşkın Bak, Türkiye'de denize yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı inşaatının hızla sürdüğünü belirterek projenin hayata geçirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’a teşekkür etti. Havalimanının bölgenin turizm ekseninde büyümesi açısından çok önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Bakan Bak, “Buradaki turizm potansiyelinin ana omurgasını oluşturacak havalimanı turizm alt yapısına hizmet edecek. Rize ve Doğu Karadeniz Bölgesi için baş hat dediğimiz önemli bir proje. Bunun arkasından turizm yatırımları artarak devam edecek” dedi.

YAZICI: TÜRKİYE’DE BÜYÜK PROJELER BAŞARILDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da Türkiye’de büyük projelerin başarıldığını belirterek şunları dedi:

“Ak Parti hükümetleri bu projeleri ve çalışmaları takip etmiş. Gerçekten cumhurbaşkanımızın bu konularda büyük hassasiyeti var ve bu hassasiyetin çok doğru sonuçları olmuş. Proje, finansman ve takip. Gördük ki ülkemizde takip edilmeyen büyük projeler sonuçta zamana yayılır, gerçekleşmesi uzun süreler nedeniyle maliyetlerin artmasına yol açmış, hizmet üretmesi gerekirken yük olmaya dönüşmüştür. Bu süreçlerden hükümetlerimiz ders almıştır. Rize-Artvin Havaalanı, 2020 yılında bitirilecek. Finansman sorunu söz konusu değil. Milli bütçeden yatırım yapılan kaynağı sağlanan bir projedir”





RİZE- ARTVİN HAVALİMANI PROJESİ

Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pist, 260 metreye 24 metrelik taksi yolu, 300 metreye 120 metrelik aprondan oluşacak. 88,5 milyon ton taşın kullanılacağı dolgu alanı üzerine inşa edilecek havalimanı tamamlandığında, Türkiye'nin 56'ncı ve denize dolgu 2'nci havalimanı olacak. 4 yılda tamamlanması ve yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize- Artvin Havalimanı'nın inşaatı alt yapı işleri 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. Havalimanının, 29 Ekim 2020 tarihinde tamamlanması planlanıyor.







