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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
02.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

12 yıldır beklenen DNA’yı gidip aldılar

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12 yıldır beklenen DNA’yı gidip aldılar

Nijeryalı Festus Okey’in İstanbul’daki Beyoğlu Polis Merkezi’nde polis kurşunuyla ölmesine ilişkin dava Okey Ailesi’nin müdahil olamaması nedeniyle 12 yıldır sonuçlanamadı. Türkiye ve Nijerya arasında diplomatik krize yol açan bu sorunu Festus Okey davasına bakan avukat Alptekin Ocak ve sanatçı Banu Cennetoğlu çözdü.

Ocak ve Cennetoğlu, 3 Ağustos’ta Okey Ailesi’nin yaşadığı Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrine gitti. Bir hafta Johannesburg’da kalan Ocak ve Cennetoğlu, Okey’in annesi Love Ogu ile Tochukwu ve Wisdom kardeşlerin vekâletnamesi ile DNA örneklerini aldı. Bu evraklara bir ülkeden alınmış belgenin diğer ülkede geçerli sayılmasını sağlayan ‘apostil şerhi’ vuruldu. Ocak, gittikleri ilk gün anne Love Ogu’nun kendilerine tepki gösterdiğini belirterek şunları söyledi: “Annesi çok tepkiliydi. Türkleri görmek istemediğini söyledi. Bizler cinayetin sebebinin Türkler değil birkaç polis olduğunu, Türk mahkemelerinin davaya ihtiyatlı yaklaştığını anlattık. Türk kamuyo ve hak savunucularının adalet için çalıştığını söyledik. Artık Türklere düşman değil.”

‘GELEMEDİKLERİ İÇİN GİTTİK’

Okey’in kardeşi Tochukwu Ogu’nun vize verilmediği için davaya katılamadığını anlatan avukat Ocak, “Onlar gelemediği için bizler gitmek zorunda kaldık” dedi. Artık Okey Ailesi’nin mahkemede güçlü şekilde temsil edileceğini kaydeden Ocak, “Getirdiğimiz evraklar apostil şerhli olduğu için mahkeme Festus Okey’e ait DNA ile ailesininkileri karşılaştıracak. Anneden alınan örnek, kesine yakın bir sonuç verecek” dedi. Türk ve Nijerya bürokrasilerinin evrakın temini için istekli davranmadığını savunan Alptekin Ocak, “Nijerya da davaya sahip çıkmadı. Halbuki kimlik sorununu çözebilirlerdi. Uzaktan izlemekle yetindiler” diye konuştu. Ocak, yargılamada Okey Ailesi’nin müdahilliği karara bağlandıktan ve karar verildikten sonra tazminat davası açacaklarını söyledi. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya 19 Eylül’de devam edilecek.

2007 YILINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

FESTUS Okey, 20 Ağustos 2007’de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla Taksim’de gözaltına alınıp Beyoğlu Emniyeti’nde öldürüldü. Mahkeme 4 yıl boyunca ölenin Festus Okey olup olmadığını araştırdı. Resmi yazının Nijerya’da yanlış makama gönderildiği ortaya çıktı. İkinci gönderim işlemi İngilizce değil Arapça olduğu için geri çevrildi. 13 Aralık 2011 tarihindeki kararda polis memuru Cengiz Yıldız, ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararı bozdu.

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