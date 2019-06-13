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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA/İSTANBUL
13.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

12 yıl sonra tanık oldu

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12 yıl sonra tanık oldu

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada, dönemin İstanbul Valisi olan eski İçişleri Bakanı Muammer Güler tanık olarak dinlendi.

Cinayetten 12 yıl sonra ilk kez tanık olarak dinlenen Güler, İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde özetle şunları söyledi:

“Ölümünden bir hafta önce Agos Gazetesi’nde başlattığı bir yazı dizisi var. 3 sene önce vali yardımcısının odasında yapılan bir görüşmeden bahsediliyor. Bu görüşme 2004’te yayınlanan bir yazı nedeniyle kamuoyunda infialin oluşması üzerine yapılmıştı. Sabiha Gökçen ile ilgili, hassasiyetin paylaşılması ve kaynağının sorulmasına yönelik bir toplantıydı. Azınlıklardan sorumlu vali yardımcısı bu bilgiyi nereden aldığı, kamuoyunda sıkıntı yarattığı, yanlış anlaşılacağı konusunu kendisine aktarmıştı. Haberin kaynağı sorulmuştu, o da Erivan’da bir röportajda aldığını söylemiş. Hakaret, tehdit, baskı olmamıştır. Kamuoyunda sanki cinayetten bir hafta önce tehdit, baskı yapılmış gibi yansıtılıyor.

Cinayetle ilgili Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından 11 ay boyunca bir takibin, teknik dinlemenin yapıldığını biliyoruz. Bununla ilgili benim cinayetten sonra haberim oldu. Bir yazının geldiğini, bu yazının ham bilgi olduğunu biliyoruz. Bu yazıdan il emniyet müdürünün, il istihbarat müdürünün haberi olmadı. Bizim haberimiz yok. Esasen gelen bu yazı (Yasin Hayal ile ilgili bilgi) istihbarat elemanlarınca değerlendirilmiş, söz konusu yerin işyeri olduğu, şahsın da orada olmadığı belirlenmiştir.

Niçin korunmadığı meselesi. Kendisinin öyle şahsi bir talebi yok. Kanunların ilgili hükümleri bellidir. İstihbarat birimleri teklif yapmış değil bize. O nedenle koruma prosedürü yasal olarak başlatılmadı.”

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