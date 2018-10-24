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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP,(Şırnak),(DHA)
24.10.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

12 yıl sonra geldi... Kaymakam kendi lojmanını verdi

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12 yıl sonra geldi... Kaymakam kendi lojmanını verdi

ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesine 12 yıl aradan sonra gelen kadın doğum uzmanının kalacak yer sorunu, kaymakamın kendisi için hazırlanan lojmanı kadın doktora tahsis etmesi ile çözüldü.

Şırnak merkeze 120 kilometre mesafede bulunan ve karayolu ile yaklaşık 3 saatte ulaşılabilen Beytüşşebap ilçesine daha önce gelen kadın doğum uzmanı doktorlar, kısa bir süre kaldıktan sonra güvenlik, kalacak yer konularında yaşanan sıkıntılar nedeniyle ayrılıyordu. İlçeye 12 yıl sonra gelen Kadın Doğum Uzmanı Dr. Neslihan Arslan için adeta seferberlik başlatıldı. Kaymakam İsmail Pendik, kendisi için hazırlanan lojmanı doktor Arslan’ın kullanımına sundu.

12 yıl sonra geldi... Kaymakam kendi lojmanını verdi

Beytüşşebap Kaymakamı ve aynı zamanda Belediye Başkan Vekili olan İsmail Pendik, vatandaşların en büyük sorununun uzman doktor olduğunu belirterek, "Biz de bu konuda ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye düşünürken, arkadaşlardan aldığım bilgi yeni bir kadın doğum uzmanı doktorumuzun atamasının olduğunu ama Beytüşşebap’a gelme noktasında tereddütlerinin olduğunu duyduk.

Biz hemen kendisiyle diyaloga geçtik. ’Beytüşşebap artık eski Beytüşşebap değil, terörle artık anılmaktan çıktı, artık güven ve huzurun hakim olduğu bir yer onun için buraya gönül rahalığıyla gelebilirsiniz’ dedik. Kendisi de, kalacak yer noktasında sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Biz de kendi kaldığımız kaymakamlık konutu dışında kaymakamın güvenliği için hazırlanan özel daireyi kendisine tahsis ettik. O da sağ olsun, bu söylemlerimizi bu vaatlerimize inanarak geldi ve biz de tabi vaatlerimizi yerine getirdik. Kendi güvenliğimiz için tahsis ettiğimiz konutumuzu ilçemizdeki kadınlarımızın kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan doktorumuza tahsis ettik. Kamu kurumlarımız olarak burada el atmak zorundaydık. Bu bizim görevimiz" dedi. 

’HALK ÇOK İYİ DAVRANDI’

Uzman Doktor Neslihan Arslan ise, Ege Üniversitesi’nden mezun olduğunu ve geçen hafta Beytüşşebap’ta göreve başladığını ifade ederek, "Hasta profili olarak hani beklediğimden iyi bir hasta profiliyle karşılaştım. Açıkçası şimdilik her şey yolunda gidiyor. 12 yıldır uzman doktor gelmiyordu. Halk ilk geldiğimde sağ olsunlar ’uzman doktor geldi’ edasıyla çok iyi davrandılar. 12 yıllık bir uzman doktor açığı varmış ama şöyle ki; kadın doğum uzmanı olarak cerrahız biz, cerrahi olarak yetersiz bir yer burası. Toplum belki benim doğum yaptırmamı bekliyor olabilir ama bu işlemi gerçekleştiremiyoruz.

Çünkü, pek çok komplikasyon var doğum sırasında yaşanabilecek. Yine bu hastamızın sevki olacak ama en azından bu insanların takibi için onlara yardımcı olmak adına iyi oldu. Her işlem için halk Cizre veya Şırnak’ı tercih ediyormuş bu konuda onlara yardımcı olacağım. Gördüğüm kadarıyla her şey yolunda güvenlik var. Kalacak yer olarak kaymakam beyin dairesini tercih ettim. Sağ olsun kaymakam bey çok ilgilendi "diye konuştu.

’KADINLARIMIZ ARTIK ZORLU YOLU KULLANMAYACAK’

İlçe sakinlerinden Yusuf Dereli, yıllar sonra gelen kadın doğum uzmanı doktor için çok mutlu olduklarını belirterek, "Hastaneye Aşağıdere köyünden geldim. Daha önce hastanemizde böyle imkanlar yoktu. Şu an yeni bir kadın doğum uzmanı doktor atanmış. Doktor gidecekti, kaymakam bey izin vermedi. Kendi evini açtı, doktor da kalmaya karar verdi. Buradan Şırnak’a gidiyorduk, çok masraflı oluyordu, imkanı olmayan vardı. Şırnak-Beytüşşebap arasındaki yol zorlu. Doğum hastası olan kadınlarımız artık bu yolu kullanmayacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

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