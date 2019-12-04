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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
04.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

12 yıl sonra: ‘Ailesi var’

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12 yıl sonra: ‘Ailesi var’

Taksim Polis Merkezi’nde 12 yıl önce polis kurşunuyla ölen Nijeryalı Festus Okey’in ailesi davaya katılabilmek için DNA testiyle akrabalık bağını kanıtladı. Adli Tıp Kurumu’nun raporu mahkemeye ulaştığında dava silbaştan görülecek.

Festus Okey’in ölümüne bakan mahkeme, 4 yıl boyunca ölenin Festus Okey olup olmadığını araştırdı. İlk olarak mahkemenin yazdığı resmi yazının Nijerya’da yanlış makama gönderildiği anlaşıldı. İkinci gönderim işlemi İngilizce değil Arapça olduğu için geri çevrildi. 13 Aralık 2011 tarihindeki kararda, silahın sahibi polis ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Okey Ailesi’nin müdahilliğine ilişkin bir karar verilmediği için kararı bozdu. Türkiye ve Nijerya arasında diplomatik gerilime yol açan sorunu avukat Alptekin Ocak ve sanatçı Banu Cennetoğlu çözdü. Ocak ve Cennetoğlu 3 Ağustos 2019’da ailenin yaşadığı Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrine gitti. Ocak ve Cennetoğlu, Okey’in annesi Love Ogu ile kardeşleri Tochukwu ve Wisdom Okey’in vekâletnameleri ile DNA örneğini aldı.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nin DNA örneklerini gönderdiği Adli Tıp Kurumu, Festus Okey’in yüzde 99.9 ihtimalle Love Ogu’nun oğlu ve Tochukwu Ogu’nun kardeşi olduğunu belirledi.

Avukat Ocak raporla ilgili şunları söyledi: “DNA işlemleri için kan verirken Love Ogu’nun ruh haline şahit oldum. Bu çok büyük acıydı. Artık davaya katılma talebimiz önündeki engeller kalkmış durumda. Derinlemesine bir kovuşturma süreci için elimizden geleni yapacağız.”

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