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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
24.07.2018 - 11:16, Son Güncelleme:

12 yıl önce de sevgilisini öldürmüş

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12 yıl önce de sevgilisini öldürmüş

BURSA'da trafikte 'yol verme' yüzünden tartıştığı Can Görkem Bayraktar'ı (20), bıçaklayarak öldüren travesti Derya Yıldırım (49) hakkında, mahkemece kabul edilen iddianamede ömür boyu hapis cezası talep edildi. Yıldırım'ın, 2006 yılında İzmir'de sevgilisi Oğuzhan Çalışkan'ı (19) da bıçaklayarak öldürdüğü, mahkemenin ağır tahrik indirimi uygulaması sonucu 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Geçen 23 Nisan'da merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda Derya Yıldırım, trafikte Can Görkem Bayraktar ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Yıldırım, tartışmanın ardından yola devam edip Çekirge Caddesi'ndeki evine gitti. Bayraktar da Yıldırım'ı takip etti. Bayraktar, evin önünde çıkan tartışmada Yıldırım'ın kafasına vurdu. Yıldırım da Bayraktar'ı karın bölgesinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Bayraktar, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ

Derya Yıldırım tutuklanırken, cumhuriyet savcısı Murat Bağlamaç'ın olayla ilgili hazırladığı iddianame tamamlandı. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Yıldırım için ömür boyu hapis cezası talep edildi. Sanık Yıldırım, iddianamedeki savunmasında, Can Görkem Bayraktar'ın trafikte aracıyla kendisini sıkıştırdığını ileri sürerek şöyle dedi:

"Bu nedenle tartıştık ve bana hakaret ederek yoluna devam etti. Aracımı evimin karşısına park ederek evime çıktım. Apartman görevlisi arayarak bu kişinin beni sorduğunu söyledi. Evde bulunan sopayı alarak aşağıya indim. Arabadan elinde bıçakla inip bana saldırdı. Bıçakla başıma vurdu. Boğuşma sırasında bıçak yere düştü. Bıçağı alıp defetmek için rastgele salladım ve bıçakla 5-6 adım kadar onu kovaladım."

Yol kavgası cinayetle bitti
Yol kavgası cinayetle bitti!

ÖLENİN ELİNDE BIÇAK DEĞİL PENSE VAR

İddianamede, olay yerinde Can Görkem Bayraktar'ın ayaklarının altında pense bulunduğuna işaret edilerek, sanık Derya Yıldırım'ın savunmasının aksine ölen Bayraktar'ın elinde bıçak değil pense olduğu ve penseyle sanığa vurduğu, sanığın da bıçakla Bayraktar'a vurarak ölümüne yol açtığı belirtildi.

SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞ

İddianamede Derya Yıldırım'ın, 2006 yılında İzmir'de 'kasten adam öldürmek' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası aldığı bilgisine de yer verildi. Yıldırım'ın, o tarihte birlikte yaşadığı Oğuzhan Çalışkan'ı, kuaför çıkışında tartışmaları sonucu bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Mahkemedeki savunmasında, "Olay günü beni arayıp bulamayınca sinirlenmiş. Kuaförden çıkarken karşılaştık. Bana bıçakla saldırdı. Yere düştük. Baktığımda kanlar içindeydi. Onu hastaneye götürdüm. Onu öldürmek gibi bir amacım yoktu" diyen Yıldırım’ın, mahkemenin uyguladığı ağır tahrik indirimi sonucu 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

ORGANLARI BAĞIŞLANMIŞTI

12 yıl önce birlikte yaşadığı Derya Yıldırım tarafından doğum gününe 3 gün kala bıçaklanarak öldürülen Oğuzhan Çalışkan'ın beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışlamıştı. Böbrekleri ile 2 kişiye can olan Çalışkan'ın olaydan 2 gün önce de uzman çavuşluk sınavına girdiği belirtilmişti.

 

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