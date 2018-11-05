12. yıl anması
Merhum Başbakan Bülent Ecevit için 12’nci ölüm yıldönümü dolayısıyla Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Ecevitçi Arayış Platformu üyeleri ile çok sayıda partili Ecevit’in mezarına çelenk bıraktı. Önder Aksakal, “Bülent Ecevit, Türkiye’nin içinde bulunduğu ve bulunabileceği durumları o günden işaret etmiş, öngörülü bir devlet adamıydı” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ecevit’le ilgili yayınladığı mesajında şunları vurguladı: “CHP Genel Başkanı, Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit dürüstlüğü, nezaketi, ilkeli siyaset anlayışıyla herkese örnek olması gereken bir isimdi. Bülent Ecevit demek halkın umudu demektir. Bu umut halkımızın yoğun sevgisiyle büyümüş, bağımsızlığımızı koruyan bir kalkan, Kıbrıs’ın Beşparmak Dağları’na damgasını vuran kurtuluş müjdesi olmuştur. Siyasete kazandırdığı üslup ve ahlak bakımından da saygıyla hatırlanmaktadır.”
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