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    12 yaşındaki öğrencisini taciz edip not yükselten öğretmene 22 yıl hapis

    Hürriyet Haber
    17.04.2018 - 06:56 | Son Güncelleme:

    İstanbul Bayrampaşa’da 12 yaşındaki kız öğrencisine cinsel tacizlerde bulunan Türkçe öğretmeni Kemal D.’ye, 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

    Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre İstanbul Bayrampaşa'da geçen yıl, 12 yaşındaki kız öğrencisini taciz ettiği iddia edilen Türkçe öğretmeni Kemal D. hakkında soruşturma başlatıldı. Kemal D. tutuklandı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mağdurenin ve bir arkadaşının ortak sınava girdiği, bu sırada arka sırada oturan mağdurenin öğretmeni tarafından yardım bahanesiyle cinsel istismara uğradığı anlatıldı.

    ÖN SIRADA OTURAN ÖĞRENCİNİN İFADESİ

    Ön sırada oturan öğrenci de ifadesinde daha önce Kemal D.'nin mağdur öğrenciye yönelik cinsel tacizlerini bildiği için ara ara kalemi yere atarak onlara baktığını ve bu sırada cinsel istismarı gördüğünü söyledi. Tanık öğrenci sınavdan kendisinin 70 aldığını, mağdur öğrencinin ise 100 aldığını, bunun mağdur öğrenciye yardım etmesinden dolayı olduğunu belirtti. İddiaları reddeden Kemal D. 'cebir ve şiddet kullanarak çocuğun cinsel istismarı' suçlamalarıyla 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Etiketler: öğretmen , cinsel istismar , gündem
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