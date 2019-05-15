12 yaşındaki çocuk kayboldu... Her yerde aranıyor
Tokat'ta ailesi tarafından haber alınamayan 12 yaşındaki kayıp çocuğu bulmak için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde yaşayan Sedat ve Sevil Susmaz çifti, sabah okula gitmek için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alamadıkları 12 yaşındaki oğulları Sefa Barış Susmaz'ın eve dönmemesi üzerine jandarmadan yardım istedi.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince akşam saatlerinde köy merkezi ve kırsalında arama çalışması başlatıldı.
Çalışmalara kayıp çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra köylülerin de destek verdiği belirtildi.
Çocuğun daha önce de kaybolduğu ve ailenin imkanlarıyla bulunduğu öğrenildi.
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