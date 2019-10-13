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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem Haberleri12 yaş krizi çözüldü... Okul servislerine 2 yıl izin
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Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 13.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

12 yaş krizi çözüldü... Okul servislerine 2 yıl izin

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12 yaş krizi çözüldü... Okul servislerine 2 yıl izin

OKUL servis araçlarının sahipleri ile bakanlıklar arasındaki taşıt yaşının 12 ile sınırlandırılması krizi yasak esnetilerek, yönetmeliğe geçiş hükmü konulması formülüyle çözümlendi.

Okul servis araçlarının 12 yaşından büyük olmaması şartı 1 Temmuz 2021 tarihine kadar aranmayacak. Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde yapılan ve dünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, 2019 ve 2020 yılında 12 yaşını bitirecek ve okul servis aracı olarak kullanılacak araçlara, muayeneden geçmiş olmak kaydıyla kullanım izni verildi. Okul taşıtı sahipleri ile bakanlıklar arasında araç yaşının 12 ile sınırlandırılması konusunda kriz çıkmıştı. Taşıt sahipleri, okul araçlarındaki 12 yaş sınırının kaldırılması için TBMM’ye başvururken; Milli Eğitim, Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları, ailelerin çocuklarının can güvenliği için hassasiyet gösterdikleri okul taşıtları konusunda tavizsiz bir tutum izlemişti. Okul taşıtı sahipleri, bu kez Şoförler ve Minibüsçüler Federasyonu aracılığıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşerek 2 yıl süre verilmesini istemişlerdi. Federasyon heyeti, Emniyet Genel Müdürlüğü ile de görüşme yapmıştı. Emniyet tarafından 12 yaşından küçük 81 bin 563 okul taşıtı bulunduğunu, ticari nitelikte 97 bin 957 taşıtın 12-20 arasında olduğu belirtilmişti.

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