12 yaş krizi çözüldü... Okul servislerine 2 yıl izin
OKUL servis araçlarının sahipleri ile bakanlıklar arasındaki taşıt yaşının 12 ile sınırlandırılması krizi yasak esnetilerek, yönetmeliğe geçiş hükmü konulması formülüyle çözümlendi.
Okul servis araçlarının 12 yaşından büyük olmaması şartı 1 Temmuz 2021 tarihine kadar aranmayacak. Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde yapılan ve dünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, 2019 ve 2020 yılında 12 yaşını bitirecek ve okul servis aracı olarak kullanılacak araçlara, muayeneden geçmiş olmak kaydıyla kullanım izni verildi. Okul taşıtı sahipleri ile bakanlıklar arasında araç yaşının 12 ile sınırlandırılması konusunda kriz çıkmıştı. Taşıt sahipleri, okul araçlarındaki 12 yaş sınırının kaldırılması için TBMM’ye başvururken; Milli Eğitim, Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları, ailelerin çocuklarının can güvenliği için hassasiyet gösterdikleri okul taşıtları konusunda tavizsiz bir tutum izlemişti. Okul taşıtı sahipleri, bu kez Şoförler ve Minibüsçüler Federasyonu aracılığıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşerek 2 yıl süre verilmesini istemişlerdi. Federasyon heyeti, Emniyet Genel Müdürlüğü ile de görüşme yapmıştı. Emniyet tarafından 12 yaşından küçük 81 bin 563 okul taşıtı bulunduğunu, ticari nitelikte 97 bin 957 taşıtın 12-20 arasında olduğu belirtilmişti.
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