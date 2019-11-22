12 teröriste SİHA atışı
TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hem Suriye’de hem de Kuzey Irak’ta halen devam eden operasyonlarda devreye soktuğu silahlı-silahsız insansız hava araçları (SİHA/İHA) terör örgütüne göz açtırmıyor.
Suriye’de Fırat’ın doğusunda Barış Pınarı harekât alanında görev yapan TSK unsurlarına saldırı ve taciz atışında bulunan terörist grubun izi, İHA’ların aldığı görüntülerle bulundu. Teröristlerin harekât bölgesine, Tel Abyad’ın batısındaki Ayn El Arap (Kobani) kırsalından taciz atışı yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine bölge üzerinde uçuş yapan SİHA’lar devreye girdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB)’nın bilgilendirmesine göre SİHA’lar, kırsal bölgede bulduğu terörist grubu nokta atışı ile vurarak 7 teröristi etkisiz hale getirdi.
TSK’nın Kuzey Irak’ın Hakurk ve Haftanin bölgelerindeki Pençe harekâtları da tüm hızıyla sürüyor. SİHA destekli harekâtlarda Hakurk’ta 2 ve Haftanin’de devam eden Pençe 3 harekâtı kapsamında 3 terörist olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi. Ana bileşenini terör örgütü PKK/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) “Fırat Kalkanı harekât bölgesi içinde kalan Cerablus’ta Ermenilerin İslamiyete geçmeye zorlandığına dair” iddialarının tamamen asılsız olduğu da bildirildi.
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