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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
22.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

12 teröriste SİHA atışı

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12 teröriste SİHA atışı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hem Suriye’de hem de Kuzey Irak’ta halen devam eden operasyonlarda devreye soktuğu silahlı-silahsız insansız hava araçları (SİHA/İHA) terör örgütüne göz açtırmıyor.

Suriye’de Fırat’ın doğusunda Barış Pınarı harekât alanında görev yapan TSK unsurlarına saldırı ve taciz atışında bulunan terörist grubun izi, İHA’ların aldığı görüntülerle bulundu. Teröristlerin harekât bölgesine, Tel Abyad’ın batısındaki Ayn El Arap (Kobani) kırsalından taciz atışı yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine bölge üzerinde uçuş yapan SİHA’lar devreye girdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB)’nın bilgilendirmesine göre SİHA’lar, kırsal bölgede bulduğu terörist grubu nokta atışı ile vurarak 7 teröristi etkisiz hale getirdi.

TSK’nın Kuzey Irak’ın Hakurk ve Haftanin bölgelerindeki Pençe harekâtları da tüm hızıyla sürüyor. SİHA destekli harekâtlarda Hakurk’ta 2 ve Haftanin’de devam eden Pençe 3 harekâtı kapsamında 3 terörist olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi. Ana bileşenini terör örgütü PKK/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) “Fırat Kalkanı harekât bölgesi içinde kalan Cerablus’ta Ermenilerin İslamiyete geçmeye zorlandığına dair” iddialarının tamamen asılsız olduğu da bildirildi. 

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