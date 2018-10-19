12 saatte böyle kurtarÄ±ldÄ±
MuÄŸla'nÄ±n Fethiye ilÃ§esinde DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Kelebekler Vadisi'nde yaklaÅŸÄ±k 10 metreden kayalÄ±klara dÃ¼ÅŸen kiÅŸi kurtarma ekipleri tarafÄ±ndan 12 saatte gÃ¼Ã§lÃ¼kle kurtarÄ±ldÄ±.Â
Edinilen bilgiye gÃ¶re, Tatil iÃ§in Ã–lÃ¼deniz'e gelen Kadir YÄ±ldÄ±z (28) ile arkadaÅŸÄ± Davut Ã‡amlÄ± (34) karayoluyla ulaÅŸÄ±m olmayan Kelebekler Vadisi'ne Faralya Mahallesi Hisar mevkindeki patika yoldan dÃ¼n sabah saatlerinde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Ã§Ä±ktÄ±. Patikadan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe baÅŸlayan ikili yolu ÅŸaÅŸÄ±rÄ±p, baÅŸka patika yola girince YÄ±ldÄ±z dengesini kaybedip yaklaÅŸÄ±k 10 metre aÅŸaÄŸÄ±ya yuvarlandÄ±. ArkadaÅŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶ren Ã‡amlÄ± ise kayanÄ±n Ã¼stÃ¼nde mahsur kaldÄ±. Ã‡amlÄ±'nÄ±n 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'nden yardÄ±m istemesi Ã¼zerine, arazinin sarp ve kayalÄ±ktan olmasÄ± nedeniyle bÃ¶lgeye Jandarma, AFAD ve AKUT Fethiye ekibi sevk edildi.
HELÄ°KOPTER TALEBÄ°
Olay yerine gelen Afad ve Akut ekipleri Ã¶nce kayanÄ±n baÅŸÄ±nda mahsur kalan Ã‡amlÄ±'yÄ± kurtardÄ±ktan sonra YÄ±ldÄ±z'a ulaÅŸtÄ±. Ä°ple kurtarma istasyonu kurarak YÄ±lmazâ€™Ä± bir sÃ¼re dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yerden yukarÄ±ya taÅŸÄ±yan ekipler hava tabiat ÅŸartlarÄ± nedeniyle sistemi deÄŸiÅŸtirdi. KararÄ±n deÄŸiÅŸtiren ekipler yaralÄ± YÄ±ldÄ±z'Ä± aÅŸaÄŸÄ±daki Kelebekler Vadisi taÅŸÄ±nmaya baÅŸladÄ±. HavanÄ±n kararmasÄ±yla ilerlemekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§eken kurtarma ekipleri, Dalaman Hava Meydan KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™nda askeri helikopter talebinde bulundu.Â
12 SAATTE KURTARILDIÂ
BÃ¶lgeye gelen helikopter havanÄ±n karmasÄ± ve vadiye inememesi Ã¼zerine geri dÃ¶ndÃ¼. Kurtarma ekipleri karanlÄ±kta gÃ¼Ã§lÃ¼kle ilerleyerek YÄ±ldÄ±zâ€™Ä± yaklaÅŸÄ±k 12 saat sÃ¼ren operasyonla kurtardÄ±. Kelebekler Vadisi sahilinde bekleyen Fethiye Sahil GÃ¼venlik 65 bot komutanlÄ±ÄŸÄ±na ait bota alÄ±nan YÄ±ldÄ±z, Kumburnu plajÄ±nda bekleyen ambulansa ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Fethiye Devlet Hastanesinde kaldÄ±rÄ±lÄ±p tedavi altÄ±na alÄ±nan YÄ±ldÄ±zâ€™Ä±n hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â
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