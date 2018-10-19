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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

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Ä°HA
19.10.2018 - 01:13, Son GÃ¼ncelleme:

12 saatte böyle kurtarÄ±ldÄ±

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12 saatte böyle kurtarÄ±ldÄ±

MuÄŸla'nÄ±n Fethiye ilÃ§esinde DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Kelebekler Vadisi'nde yaklaÅŸÄ±k 10 metreden kayalÄ±klara dÃ¼ÅŸen kiÅŸi kurtarma ekipleri tarafÄ±ndan 12 saatte gÃ¼Ã§lÃ¼kle kurtarÄ±ldÄ±.Â

Edinilen bilgiye gÃ¶re, Tatil iÃ§in Ã–lÃ¼deniz'e gelen Kadir YÄ±ldÄ±z (28) ile arkadaÅŸÄ± Davut Ã‡amlÄ± (34) karayoluyla ulaÅŸÄ±m olmayan Kelebekler Vadisi'ne Faralya Mahallesi Hisar mevkindeki patika yoldan dÃ¼n sabah saatlerinde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Ã§Ä±ktÄ±. Patikadan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe baÅŸlayan ikili yolu ÅŸaÅŸÄ±rÄ±p, baÅŸka patika yola girince YÄ±ldÄ±z dengesini kaybedip yaklaÅŸÄ±k 10 metre aÅŸaÄŸÄ±ya yuvarlandÄ±. ArkadaÅŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶ren Ã‡amlÄ± ise kayanÄ±n Ã¼stÃ¼nde mahsur kaldÄ±. Ã‡amlÄ±'nÄ±n 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'nden yardÄ±m istemesi Ã¼zerine, arazinin sarp ve kayalÄ±ktan olmasÄ± nedeniyle bÃ¶lgeye Jandarma, AFAD ve AKUT Fethiye ekibi sevk edildi.

HELÄ°KOPTER TALEBÄ°

Olay yerine gelen Afad ve Akut ekipleri Ã¶nce kayanÄ±n baÅŸÄ±nda mahsur kalan Ã‡amlÄ±'yÄ± kurtardÄ±ktan sonra YÄ±ldÄ±z'a ulaÅŸtÄ±. Ä°ple kurtarma istasyonu kurarak YÄ±lmazâ€™Ä± bir sÃ¼re dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yerden yukarÄ±ya taÅŸÄ±yan ekipler hava tabiat ÅŸartlarÄ± nedeniyle sistemi deÄŸiÅŸtirdi. KararÄ±n deÄŸiÅŸtiren ekipler yaralÄ± YÄ±ldÄ±z'Ä± aÅŸaÄŸÄ±daki Kelebekler Vadisi taÅŸÄ±nmaya baÅŸladÄ±. HavanÄ±n kararmasÄ±yla ilerlemekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§eken kurtarma ekipleri, Dalaman Hava Meydan KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™nda askeri helikopter talebinde bulundu.Â 

12 SAATTE KURTARILDIÂ

BÃ¶lgeye gelen helikopter havanÄ±n karmasÄ± ve vadiye inememesi Ã¼zerine geri dÃ¶ndÃ¼. Kurtarma ekipleri karanlÄ±kta gÃ¼Ã§lÃ¼kle ilerleyerek YÄ±ldÄ±zâ€™Ä± yaklaÅŸÄ±k 12 saat sÃ¼ren operasyonla kurtardÄ±. Kelebekler Vadisi sahilinde bekleyen Fethiye Sahil GÃ¼venlik 65 bot komutanlÄ±ÄŸÄ±na ait bota alÄ±nan YÄ±ldÄ±z, Kumburnu plajÄ±nda bekleyen ambulansa ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Fethiye Devlet Hastanesinde kaldÄ±rÄ±lÄ±p tedavi altÄ±na alÄ±nan YÄ±ldÄ±zâ€™Ä±n hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â 

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