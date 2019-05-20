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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA)
20.05.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

12 saat sürdü... Villadaki ayak izleri yakalattı

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Zekeriyaköy'de bir villayı soyan hırsızlar İstanbul İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonla 12 saat sonra yakalandı. Villadan çalınan 82 parça ziynet ve elektronik eşya, Jandarma ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi.  Yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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  • Villa hırsızlarına jandarmadan operasyon
  • Villa hırsızlarına jandarmadan operasyon
  • Villa hırsızlarına jandarmadan operasyon
  • Villa hırsızlarına jandarmadan operasyon
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zekeriyaköy'de bulunan bir villanın soyulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olay yerine gelerek inceleme yapan Jandarma ekipleri, ev sahiplerinin evde bulunmadıkları bir zamanda eve gizlice girildiğini ve evin tüm odalarının darmadağın edildiğini gördü. 

AYAK İZLERİNDEN YAKALANDI

Villa çevresinde de araştırma yapan Jandarma Olay Yeri İnceleme Ekipleri, villanın bahçesinde şüphelilerin ayak izlerine ulaştı. Ayak izlerini takip eden ekipler,  şüphelilerin çaldıkları eşyalarla ormanlık alana doğru kaçtıklarını belirledi. Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerine de inceleyen ekipler, hırsızların buradan da beyaz bir araca binerek olay yerinden uzaklaştıklarını tespit etti.  Israrlı takip ve araştırmalarını araç üzerinde yoğunlaştıran ekipler, titiz bir çalışma sonucunda aracın plakasını ve ruhsat sahibi M.A.'nın kimliğini belirledi. 


Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda şüphelilerin geçtiği güzergahta önlem alarak aracının önünü kesti. Aracta  bulunan M.A.,  R.Ç. ve S.Y. gözaltına alındı. 12 saat sonra yakalanan şüphelilerin aracında yapılan aramalarda  ön koltuğun altına saklanmış poşet içerisinde çalınan ziynet eşyaları, aracın bagaj kısmında ise elektronik eşyalar ele geçirildi. Çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi. 

M.A.'nın hırsızlıktan suç kaydı bulunduğu, R.Ç.'nin de  22 ayrı hırsızlık suçundan kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüpheli 3 kişi ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. 

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