12 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları | Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 183'üncü hafta çekilişi, MPİ'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezinde noter huzurunda yapıldı. Zenginlik hayallerinin değişmeyen adresi MPİ'nin bu haftaki ikinci Sayısal Loto çekilişi sonucu kazanan numaralar belli oldu. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
Sayısal Loto'da heyecanla beklenen haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sayısal Loto'nun bin 183'üncü hafta çekilişi sonrası kazanan talihli numaralar açıklandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından Sayısal Loto kuponu yapan çok sayıda vatandaş, kendi kuponlarının kazanıp kazanmadığını öğrenmek adına sorgulama yapıyor. İşte, 12 Ocak 2019 tarihli bin 183'üncü Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...
12 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği sayısal şans oyunlarından olan ve her hafta çarşamba ile cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. MPİ'den yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. İşte, Sayısal Loto'da haftanın kazandıran numaraları...
MPİ’nin yaptığı bin 183'üncü hafta çekilişi sonucu kazanan şanslı numaralar; 5 - 17 - 21 - 24 - 29 - 40
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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto'nun üç gün önce yapılan bin 182'nci hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 828 bin 193 lira 78 kuruş ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 77 kişi 4 bin 531'er lira, 4 bilen 3 bin 695 kişi 71 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 68 bin 788 kişi 10 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 1 milyon 351 bin 257 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 865 bin 31 lira 49 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 484 bin 322 lira 45 kuruş kamuya aktarılacak.
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