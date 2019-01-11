12 Ocak AÖF sınavı saat kaçta başlayacak? Kaç dakika sürecek?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları başlıyor. 12-13 Ocak tarihlerinde yapılacak sınavların ilk oturumu için adayların saat araştırmaları başladı. Söz konusu sınava katılım sağlayacak on binlerce açık öğretim öğrencisi, 'AÖF sınavı saat kaçta başlayacak?' sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan AÖF final sınavının kaç dakika süreceği de merak konusu oldu. Peki, 12 Ocak AÖF sınavı saat kaçta başlayacak? Kaç dakika sürecek?
AÖF sınavı kaç dakika sürecek ve saat kaçta bitecek sorusu, ilk oturumu 12 Ocak'ta gerçekleşecek olan sınava katılım gösteren kişiler ve yakınları tarafından sorgulanmaya başladı. Artık son hazırlıklarını yapan açıköğretim öğrencileri, bir yandan belgelerini tamamlarken bir yandan da sınava yönelik saat araştırmaları yapıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
AÖF sınavlarının Sabah oturumu 09:30 - 11:30, Öğle oturum ise 14:00 – 16:00 saat aralığında gerçekleşecek.
AÖF sınavları kapsamında öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.
SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER
* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.
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