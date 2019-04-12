12 Nisan Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
12 Nisan Cuma günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 12 Nisan Cuma günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 12 Nisan Cuma gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 12 Nisan tarihli son depremler listesi.
12 NİSAN CUMA GÜNÜ NERELERDE DEPREM OLDU?
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
09:17:08 39.7610 24.0778 15.3 -.- 3.1 3.3 YUNANISTAN
09:01:28 36.9468 27.8277 2.1 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
08:13:02 36.5165 28.8365 4.3 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
07:55:35 38.7478 38.1780 5.0 -.- 3.1 3.1 KISLA-ARGUVAN (MALATYA)
06:07:55 37.1470 28.5955 12.4 -.- 1.6 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
02:24:23 37.1208 34.5492 6.5 -.- 2.2 -.- SEBIL-CAMLIYAYLA (MERSIN)
00:30:42 38.7620 38.1465 3.9 -.- 1.7 -.- YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA)
00:13:25 37.5063 29.3388 7.9 -.- 1.4 -.- OVAYURT-ACIPAYAM (DENIZLI)
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