12 nisan detayÄ±... Kötü koku korkunç gerçeÄŸi ortaya çÄ±kardÄ±
Ä°stanbul KadÄ±kÃ¶yâ€™de bir evden kÃ¶tÃ¼ koku geldiÄŸi ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine Ã§aÄŸrÄ±lan polis ekipleri, uzun zamandÄ±r kendisinden haber alÄ±namayan bir kiÅŸinin cansÄ±z bedeniyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. 5 ay Ã¶nce Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ tahmin edilen ÅŸahsÄ±n cansÄ±z bedeni adli tÄ±p kurumuna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, AcÄ±badem Mahallesi, Åžam FÄ±stÄ±ÄŸÄ± Sokakâ€™ta yer alan dÃ¶rt katlÄ± binanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ katÄ±ndan aÄŸÄ±r kokular gelmesi Ã¼zerine apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekiplerin kapÄ±yÄ± Ã§ilingir yardÄ±mÄ±yla aÃ§masÄ± sonucu ekipler, bir sÃ¼redir kendisinden haber alÄ±namayan Teoman Beysan'Ä±n (69) Ã§Ã¼rÃ¼mÃ¼ÅŸ cansÄ±z bedeniyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucu Beysan'Ä±n 5 aya yakÄ±n bir zaman Ã¶nce yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlenirken dairenin her tarafÄ±nda olan takvim yapraklarÄ± Beysan'Ä±n ne zaman yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸine yÃ¶nelik ipucu verdi. En son 12 Nisan tarihindeki takvim yapraÄŸÄ±nÄ± koparÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, Beysan'Ä±n kesin Ã¶lÃ¼m sebebi yapÄ±lacak otopsiden sonra netleÅŸecek. Olay yerine gelen savcÄ± dairede incelemeler yaparken Ã§evredeki vatandaÅŸlar Beysan'Ä±n 6 yÄ±l Ã¶nce annesini kaybettiÄŸi ve yalnÄ±z yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Beysan'Ä±n cansÄ±z bedeni Adli TÄ±p Kurumu'na gÃ¶nderilirken daire polis ekiplerince mÃ¼hÃ¼rlenerek giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸa kapatÄ±ldÄ±.Â
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