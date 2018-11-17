12 milyon dolarlık tuzak
DÜZCE Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan İranlı Milad Ferahmand (24), dedesinden kalan, ünlü Fransız ressam Henri Mattise’e ait tabloyu satmak isterken dolandırıldı.
Ferahmand’ın ifadesinde olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre, Ferahmand’ın dedesi eski İran şahının sağ kolu ve aşiret reisiydi. Dedesi 2006’da ölünce eşyaları bir depoya kaldırıldı. Tahran’daki bir koleksiyoncu, depodaki 1943 tarihli Mattise tablosunu fark etti, çok değerli olduğunu söyledi. Aile ilk başta inanmadı. Ancak daha sonra ikna oldu. Üç yıl önce üniversite eğitimi için Türkiye’ye gelen Ferahmand ise tabloyu satmak üzere karayoluyla İran’dan getirtti. Tablonun tescili için Kültür Bakanlığı ile görüşse de sonuç alamadı.
Bu sırada ‘Amin’ adlı arkadaşı aracılığıyla Alanya’da yaşayan, kendisini diş doktoru olarak tanıtan Yılmaz Evci ile 4 milyon dolara anlaştı. 10 Ekim’de satış için bir araya gelindi. Bir restoranda yemek yiyip dönen Ferahmand ve Evci, aracın camının kırıldığını ve içindeki tablonun çalındığını gördü. Ferahmand tuzağa düşürüldüğünü anladı. Kafasına silah dayanarak tehdit edilen Ferahmand 2 Aralık’ta suç duyurusunda bulundu. Evci, bir gün sonra Alanya’da yakalandı. İfadesinde Ferahmand’a 320 bin TL’yi elden vererek tabloyu satın aldığını iddia etse de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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