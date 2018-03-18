12. Kurultay mesajı: İttifakın zedelenmesine izin vermeyiz

OYUNLARI BOZDUK

“12. Olağan Büyük Kurultayımıza gelesiye kadar ne kadar kepazelik, ihanet, skandal, travma varsa maruz kaldık. Hepsinden alnımızın akıyla çıktık, oyunları tümden bozduk. Bir kere satan yine satar. Vefasızlık imansızlıktır, ihanete iltifat ve ihtiramdır. MHP, 1 Kasım 2015’ten sonra ele geçirilmek istendi; çünkü Türkiye’nin işgal planında sosyal ve siyasal dayanak arandı. CHP’nin Çin malı başbakanlık teklifini kabul etmiş olsaydık, HDP’yi yanımıza yöremize kazara alıp FETÖ’nün tuzağına düşseydik, bilinsin ki, Türkiye iç savaşa sürüklenecek, bekamız hepten, tümden çökecek, çürüyecekti. 15 Temmuz 2016’da tarihin en şiddetli işgal ve ihanet teşebbüslerinden birisine milletçe maruz kaldık. Planda ‘dört parçalı Kürdistan’ın Irak ve Suriye’den sonra üçüncü ayağının tezahür etmesi yer almaktaydı.

TEHLİKE GEÇMEDİ

Sözde özerklik ilanları bunun habercisiydi. Son aşamada ise İran’ın, ABD ve İsrail kanalıyla çözülerek ‘Kürdistan’ın son kısmının inşası hedeflenmişti. Bu maksatla MHP ile uğraşıldı. Hem MHP, hem de partisiyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan küresel kuşatmaya alındı. Tehlike geçti mi? Hayır. 1915 Çanakkale direnişi bir milli beka savaşıdır. Bu beka mücadelesinin bir benzeri şu anda Afrin’de icra edilmektedir.

Cumhur ittifakının siyasi kaygı ve polemiklerle zedelenmesine yerel ve genel düzeyde müsaade etmeyeceğiz. Tabanda ittifak yok sözlerini elimizin tersiyle iteceğiz. Bizde taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır, dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız aksi bir gelişme olmadıktan sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuruluş felsefesine müzahir biçimde geleceğe taşıyacaktır. MHP Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin başından sonuna içindedir.”

BAHÇELİ DÖRT YÖNETİCİYİ SİLDİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) büyük bir değişikliğe gitti. 75 kişiden oluşan MYK’ya 45 yeni ismin girdiği görüldü. Bahçeli’nin, yeni oluşturduğu MYK’ya Başkanlık Divanı’ndan dört ismi almaması dikkat çekti. Partinin yeni MYK’sı tüm delegelerin ortak oyuyla tek liste olarak sunuldu. Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal MYK’da yer verilmeyen parti yöneticileri oldu. Çetin’in il ve ilçe kurultaylarında Akşener’i destekleyen isimlerin de seçilmesine izin verdiği ileri sürülmüştü. İsminin listede olmadığını gören Çetin’in salondan ayrıldığı görüldü. MHP’de, 2011 yılında yaşanan kaset skandalları nedeniyle Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa eden Mehmet Taytak da MYK’nın sürpriz isimlerinden oldu. Taytak, Bahçeli’nin yeni listesinde kendisine yer buldu.

ERDOĞAN’DAN MESAJ: DEVLETİMİZİN YANINDA DURDU

MHP’nin Ankara Spor Salonu’nda yapılan 12. Olağan Büyük Kurultayı’na AK Parti, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’tan oluşan bir ekiple katıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kurultaya gönderdiği mesajında özetle şunları kaydetti:

“MHP, 15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere, terörle mücadelede ve bekamıza yönelik saldırılarla mücadelede milli birlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz her dönemde devletimizin ve demokrasimizin yanında saf tutmuştur. 2019 seçimlerinde ortaya konacak birlik ve beraberlik ruhu, ülkemizin 2023 hedefleri ile 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda yapması gereken atılımlar bakımından son derece önemlidir.”