12 kiloluk dev kalkan balığı 1200 TL

Son haftalarda Fatsa açıklarında 10 kilogram ve üzerinde kalkan balığını tutan Fatsalı balıkçıların yüzü gülüyor. Bu tür büyük balıkları çok fazla tutamadıklarını söyleyen Fatsalı balıkçılar, "Kalkan balığı balıklar içindeki en lezzetli balık arasındadır. Bu tür büyük balığı tutmak herkese nasip olmuyor. Her avda bu tür büyük kalkan balığını tutsak balıkçıların en mutlusu biz oluruz" dedi.

Balıkçı Yusuf Aktaş, "Geçtiğimiz haftadan bu zamana kadar kalkan balığını denize açılan balıkçılarımız kilolarını 10 kilonun üzerinde tutmaya başladı. Büyük balık tutmak her balıkçıya nasip olmuyor. 12 kilogram ağırlığındaki balığımızı toplamda bin 200 liraya satıyoruz. Alıcısını bulmak biraz zor ama yine de vatandaşlar meraktan da olsa fiyatını soruyor. Bütün olarak satıyoruz, parçalayarak balığı satmıyoruz. Müşterisi hemen çıkıyor zaten. Öyle müşterilerimiz var ki tezgahlardaki bu tür kilosu yüksek balıkları alıyor. Alıcısı çıkmazsa eğer anlaşmalı lokantalarımız var, onlara gönderiyoruz" dedi.

Büyük balığı görmek için iş yerini bırakıp balıkçıya geldiğini söyleyen Fatsalı esnaflardan Aşkın Tokatlı, "Kalkan balığını sosyal medyada gördük ve hemen buraya gelerek balığı incelemeye geldim. Kendim de önceden balıkçılık yaptım fakat bu kadar büyük bir kalkan balığını ilk defa görüyorum. 6-7 kiloya kadar olanı görmüş balıkçı tezgahımda satmıştım. Genelde bu tür balıklar 4 ile 5 kilogram arasında oluyor. Tabii büyük bir balığı satın almak isteriz ama fiyatı biraz pahalı olduğu için düşündürüyor" şeklinde konuştu.

Fatsalı vatandaşlar ise kalkan balığını almak yerine seyretmeyi tercih etti.





