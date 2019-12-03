12 Kadın 15 Erkek: AB Komisyonu 5 yıl onlara emanet
GÖREVE önceki gün bir ay gecikmeyle başlayan Ursula Von der Leyen liderliğindeki yeni Avrupa Birliği Komisyonu çevreden uluslararası ticarete, ABD ile ilişkilerden İngiltere’nin birlikten ayrılmasına kadar yayılan sorunlar yığınıyla uğraşmak zorunda kalacak.
Von der Leyen’in cinsiyet eşitliği sözü vermesine rağmen üye ülkelerin yeterince kadın aday göstermemesi nedeniyle 12 kadın, 15 erkekten oluşan yeni AB Komisyonu, seçim sürecine giren İngiltere aday önermediği için yeni döneme 28 yerine 27 üyeyle başladı.
Genişleme dosyasına bakacak olan Oliver Varhelyi’nin Türkiye’nin eleştirdiği selefi Johannes Hahn’a oranla daha dengeli mesajlar vermesi Ankara tarafından olumlu karşılanıyor. Yeni AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’in önümüzdeki beş yılda Türkiye konusunda pragmatik ve karşılıklı çıkar odaklı bir çizgi benimsemesi bekleniyor.
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