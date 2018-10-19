12 ilde 14 bin parça
İSTANBUL merkezli 12 ilde operasyon düzenleyen polis, uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan organizasyonu çökertti.
Antikacılar ile bazı iş insanlarının evleri ve işyerleri basıldı. Yapılan aramalarda Grek, Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait altın, gümüş, bronz sikkeler, çeşitli pişmiş toprak ve bronz kandiller, heykeller, hayvan figürleri, mezar stelleri, savaş malzemeleri ve anıt taşlarının da arasında bulunduğu 14 bin paha biçilemeyen eser ele geçti.
En dikkat çeken eserler arasında Hz. Davut’un düğününün tasvir edildiği 2 bin yıllık kase ve 12 milyon yıllık balık fosillerinin olduğu belirtildi. Ayrıca dünya koleksiyonlarında bile bulunmadığı vurgulanan Anadolu kökenli kraliyet kılıçları, M.Ö. 2000’lere ait tanrı, tanrıça heykel ve parçaları, mitolojik kökenli seramikler, paha biçilemez olduğu belirtilen akik, lapis taşlı altın yüzükler, Truva savaşının tasvir edildiği bugünün teknolojisi ile yapılması güç olduğu belirtilen imparatoriçe kolye ucu taş, üzerleri Yunan mitolojisi tasvirli kırmızı seramikler yakalandı.
30 GÖZALTI, 12 TUTUKLAMA
Operasyonda Fuat A., sosyetenin sanat danışmanı M.Ş., iş insanı Gökhan S., emekli albay, emekli emniyet müdürü, antikacılar, heykeltıraş, finans uzmanının da arasında bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 30 kişiden 12’si tutuklanırken, aralarında adli kontrolle bırakılanların da olduğu 18 kişi serbest kaldı. m Çetin AYDIN / İSTANBUL
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