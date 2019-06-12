12 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı | Şans Topu çekiliş sorgulama
Çarşamba günleri çekilişi düzenlenen Şans Topu oyununun 12 Haziran tarihli sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklandı. Şans Topu'nun 939'uncu hafta çekiliş sonuçlarının açıklanması ile zengin olma hayali kuran vatandaşların yüzü güldü. Peki, Şans Topu'nda bu hafta hangi numaralara ikramiye çıktı? İşte, MPİ 12 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları.
Saat 21.15'te MPİ tarafından noter huzurunda düzenlenen kura ile Şans Topu'nun 12 Haziran çekilişleri tamamlandı. şans Topu'nun geçtiğimiz haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen 1 kişi, 615 bin 137 lira ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, bu hafta Şans Topu'nda ikramiye hangi şanslı numaralara çıktı? İşte, 939. hafta Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı.
12 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurda başlayan çekilişle Şans Topu'nun 12 Haziran tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
10,16,24,25,33+3
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ŞANS TOPU'NUN 5 HAZİRAN TARİHLİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 11 kişi 5 bin 412 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 165 kişi 481 lira 25'er kuruş, 4 bilen 2 bin 58 kişi 48 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 559 kişi 26 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 57 bin 215 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 41 bin 904 kişi 6 lira 20'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 141 bin 175 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun Aydın'ın Didim ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 984 bin 312 lira 20 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 659 bin 32 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 367 bin 465 lira 21 kuruş aktarıldı.
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