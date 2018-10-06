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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Muhammet KAÇAR/GİRESUN (DHA)
06.10.2018 - 14:06, Son Güncelleme:

12 gün sonra oğlunun ihbarıyla ortaya çıktı... İmam açığa alındı

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12 gün sonra oğlunun ihbarıyla ortaya çıktı... İmam açığa alındı

Giresun'un Alucra ilçesi Aydınyayla Köyü'ne gelen PKK’lı 2 teröristin tehdit ettiği imam H.K.’nin evinden erzak aldığı iddia edildi. Olay, köyde gönüllü koruculuk da yapan imamın oğlu A.K.’nin 12 gün sonra ihbarı ile ortaya çıktı. Olayı güvenlik güçlerine bildirmediği gerekçesiyle hakkında yasal işlem başlatılan imam, açığa alındı. Bölgeye sevk edilen Jandarma Komanda Özel Asayiş timleri, teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

Giresun’un Yağlıdere ilçesi kırsalında geçen 14 Eylül’de PKK’lı 1 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyondan kaçan 2 teröristi yakalamak için bölgede hava destekli operasyonlar sürüyor. Güvenlik güçlerinin izlerini sürdüğü teröristlerin, Alucra ilçesi Aydınyayla köyüne geldiği belirlendi. Köye gelen 2 terörist, iddiaya göre, tehdit ettiği imam H.K.’nin evinden erzak aldı. Ardından kırsala kaçan teröristlerin farklı zamanlarda birkaç kez daha köye gelerek H.K.’nin evinden erzak aldığı öne sürüldü.

Olay, imamın oğlu A.K.’nin 12 gün sonra ihbarı ile ortaya çıktı. Gönüllü köy korucusu da olan imam H.K. hakkında olayı güvenlik güçlerine bildirmediği için yasal işlem başlatıldı. İmam H.K. açığa alındı.

Güvenlik güçleri, bölgedeki teröristlerin görülmesi ya da alınan duyumların anında kendilerine bildirilmesi yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illeri kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın Aranan Teröristler Listesi Kırmızı Kategori’de başına 4 milyon lira ödül konulan ’Zeynel’ kod adlı terörist Mehmet Yakışır ile yine aynı kategoride yer alan ’Türk Tarık’ kod adlı terörist Barış Öner etkisiz hale getirilmişti. Terör örgütünün sözde ’Karadeniz Açılım Grubu’ndaki sözde ’lider kadro’larının etkisiz hale getirilmesinin ardından ağır darbe alan ve dağılan örgütün geride kalan unsurlarının etkisiz hale getirilmesi için Jandarma Komanda Özel Asayiş Komutanlığı’na bağlı timler operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Timler, ormanlık, eğimli alanda zorlu arazi koşullarında, terörist grubu etkisiz hale getirmek için operasyonlarla iz sürüyor.

SON TEKNOLOJİK SİLAHLAR KULLANILIYOR

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesindeki timler, operasyona çıktıkları arazide, en son teknoloji yerli silah ve mühimmat ile askeri malzemeleri kullanıyor. Türkiye’nin ilk keskin nişancı tüfeği ’Bora-12’ ile Türk yapımı silahlı zırhlı personel taşıyıcı ’Ejder’ kullanan askerler, dağ, taş, dere, tepe demeden araziyi didik didik tarıyor. Operasyonlarda, insansız hava aracı (İHA) ile ATAK ve Kobra tipi askeri helikopterler de kullanılıyor. Güvenlik güçlerinin, kaçış bölgelerini kontrol altına aldığı terörist grubu etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

12 gün sonra oğlunun ihbarıyla ortaya çıktı... İmam açığa alındı

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