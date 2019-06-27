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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.06.2019 - 18:34, Son Güncelleme:

12. gün! Ekipler ve vatandaşlar böyle aradı

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Tunceli'de 12 gün önce bir yolcu otobüsünün açık bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düştüğü tespit edilen genci arama çalışmaları kapsamında HES kapakları açıldı. Çok sayıda profesyonel ekibin yanı sıra yüzlerce vatandaş da genci aradı.

Olay, 15 Haziran'da Ovacık ilçesine bağlı Yoncalı köyünde yaşayan 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nun kaybolmasıyla ortaya çıkmıştı. Genç adamın Ovacık'tan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düştüğü bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülerle belirlenmişti.

Bölgede bugüne kadar Elazığ, Malatya, Kayseri, Diyarbakır, Rize, Mersin, Diyarbakır, Bingöl, İstanbul, Türkiye Rafting Federasyonu ve Ankara JAK'tan gelen ekipler çalışma yapmış ancak bir sonuç alamamıştı.

12. gün Ekipler ve vatandaşlar böyle aradı

HER 150 METREYE BİR KİŞİ YERLEŞTİRİLDİ

12'inci güne giren çalışmalar kapsamında bugün Ovacık ilçesinde bulunan Mercan Hidroelektrik Santrali'nin önce kapakları kapatıldı ardından da açılarak Munzur Çayı'nın debisi yükseltildi. Baraj kapakları açılmadan önce profesyonel ekipler ve gönüllüler araçlarla olay yerinden kent merkezine kadar uzanan 45 kilometre boyunca 150'şer metrelik aralıklarla Munzur Çayı kıyısına yerleştirildi. Çalışmalar kapsamında her 5 kilometrelik bölümde de birer dalgıç hazır bulunduruldu. Tunceli ve Diyarbakır AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma, İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği, Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) ile gönüllülerin katıldığı arama çalışmalarında bulunan bazı kıyafetler de her ihtimale karşı incelenmek üzere ekiplere teslim edildi.

12. gün Ekipler ve vatandaşlar böyle aradı

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan çalışmalara katılan Ferdi Doğruöz dalış esnasında bulduğu kırmızı giysileri ekiplere teslim etti.
Kayıp şahsın üzerinde de kırmızı kıyafet olduğunun kendilerine söylendiğini aktaran Doğruöz, "Gördüğümüz her kırmızı parçayı topluyoruz delil teşkil eder diye. Ekip olarak kurtarma, dalış için her türlü ekipmanımız var. Kıyı boyunca dalış, iple arama ve tarama yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

12. gün Ekipler ve vatandaşlar böyle aradı

Şu ana kadar devam eden çalışmalar kapsamında henüz bir sonuç alınmazken, arama çalışmalarının devam ettirileceği aktarıldı.

Tüm ekipler seferber... Saat verildi ve uyarı yapıldı
Tüm ekipler seferber... Saat verildi ve uyarı yapıldı
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