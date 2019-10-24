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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ / ANKARA
24.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

12 gözlem noktası sil baştan

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
12 gözlem noktası sil baştan

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı harekâtında sivil ölümünün olmadığını, harekâtın başladığı günden itibaren 130’u kadın 2 bin 300 vatandaşın gönüllü askerlik için başvurduğunu açıkladı. Güvenlik kaynakları, Türkiye ve Rusya’nın anlaştığı mutabakatın ardından 12 gözlem noktası kurulması konusunun yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), önceki gün Soçi’de Suriye’nin kuzeyiyle ilgili varılan mutabakatın ardından dün bilgilendirme toplantısı düzenledi. Bilgilendirme toplantısında, “Mutabakat çerçevesinde mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır” açıklamasında bulunuldu.

12 gözlem noktası sil baştan

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Şebnem Aktop, şunları söyledi:

2 BİN 300 GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU

“Barış Pınarı harekâtıyla kontrol altına alınan bölgede hayatın normale dönmesi çalışmalarına devletin diğer kamu kuruluşlarıyla koordineli olarak devam edilmektedir. Hayatın normale dönmesi ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin de güvenli ve gönüllü olarak evlerine dönmeleri için zemin oluşturacaktır. Terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle, göçü tetikleyen en büyük etken de ortadan kaldırılmış olacaktır. Harekâtın başladığı 9 Ekim tarihinden bugüne kadar 130’u kadın olmak üzere 2 bin 300 vatandaş gönüllü askerlik yapmak için başvurdu.”

12 gözlem noktası sil baştan

GÖZLEM NOKTALARI YENİDEN

Güvenlik kaynakları da Türkiye ile Rusya’nın yaptığı mutabakatın ardından izlenecek yol haritasıyla ilgili bilgi verdi. Kaynaklar, ABD ile varılan 120 saatlik mutabakatın dolmasının ardından Barış Pınarı harekât alanının sakin olduğunu belirtirken, güvenli bölgede kurulacak 12 gözlem noktası ve üslerin Rusya ile yeniden değerlendirileceğini söyledi.

SINIRLI SAYIDA TERÖRİST OLABİLİR

Tel Abyad-Resulayn arasındaki bölgenin kontrol altına alındığını anlatan yetkililer, 120 saatlik sürenin dolmasına saatler kala bölgeden yoğun ve yeni araç çıkış olmadığını bildirdi. Güvenlik kaynakları, Barış Pınarı harekâtı bölgesinden çıkarılan teröristlerin bulunduğu araç sayısının 136’da kaldığını, bu araçların içinde ne olduğunu tam görmediklerini anlattı. Ele geçirilen çok sayıda ağır silah ve ABD’nin teslim ettiği zırhlı araçlar olduğunu belirten kaynaklar, çıkan araçlar içerisinde silah tespit edilmediğini de söyledi. Yetkililer, bölgede sınırlı sayıda terörist olabileceğini değerlendirdiklerini, teröristlerin varlığının askeri anlamda yapılacak temizlik sonrası tespit edilebileceğini kaydetti.

RUS HEYETLE YENİ MEKANİZMA

Bölgedeki askeri temizlik operasyonunun titizlikle yapılacağını kaydeden yetkililer, bununla ilgili bir sürenin öngörülmediğini, uzun bir süreç olabileceğini fakat bölge temizlendikçe orada hayatın normale dönmeye başlayacağını ifade etti. Yetkililer bölgede 150 saat içerisinde Rus ve Türk heyetlerin ihtiyaçlar doğrultusunda bir mekanizma kuracağını da söyledi. Yetkililer, İHA’nın kullanılması durumunda bütün alana hâkim olunacağını, bununla ilgili Türkiye’nin talepte bulunabileceğini kaydetti.

12 gözlem noktası sil baştan

TSK KONUŞLANDI

TSK, Tel Abyad ve Resulayn merkezleri ve dış mahallelerin yanı sıra güney kırsallarında da faaliyetlerini sürdürüyor. Ayn İsa bölgesinin kuzey kesimlerinde bulunan TSK’nın, rejim birlikleri olmasına rağmen konuşlanma pozisyonunu genişlettiği bilgisi de bölgeden gelen haberler arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi’de Rus Lider Vladimir Putin’le mutabakata varmasından sonra Barış Pınarı harekâtının batısındaki Ayn el Arab’da da (Kobani) dün ciddi bir hareketlilik yaşandığı bildirildi. Yerel kaynaklar, 150 saat sonunda TSK unsurlarıyla birlikte devriyeye çıkması planlanan Rus birliklerinin bir kısmının bölgeye gelerek konuşlanmaya başladığını duyurdu.

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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