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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
12.12.2018 - 10:11, Son Güncelleme:

12 Eylül’ün son mahkumu da tahliye edildi

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12 Eylül’ün son mahkumu da tahliye edildi

ANAYASA Mahkemesinin, “hak ihlali var” kararının ardından, kamuoyunda 12 Eylül’ün son mahkumu olarak bilenen Hasan Gülbahar için Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi “cezaların mahsup edilmesi” kararı verdi. İnfaz savcılığının yaptığı hesap sonrası Gülbahar, bu gece saat 1’de bulunduğu Tekirdağ Cezaevi’nden tahliye edildi.

Dava dosyasına göre, Adana 2 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi, 1981’de TİKKO üyeliği suçlamasıyla tutuklanan Gülbahar’ı 1983’te müebbet hapisle cezalandırdı. Malatya Ağır Ceza Mahkemesi de, 1991’de Gülbahar’ın koşullu olarak salıverilmesi yasasıyla tahliye etti. Deneme süresi içerisinde Gülbahar, 1995 yılında işlemiş olduğu ikinci suç nedeniyle Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

2013 yılında çıkarılan 4. yargı paketiyle, İnfaz Yasası’na “7 Kasım 1982 tarihinden önce işlemiş olduğu bir suç dolayısıyla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olan kişi hakkında, mahkum olduğu cezanın infazı sürecinde koşullu salıverildikten sonra deneme süresi içinde işlediği yeni bir suç sebebiyle koşullu salıverilme kararı geri alınamaz” şeklinde hüküm getirildi.

1.5 YIL SONRA CEZAEVİNE DÖNDÜ

Yapılan yasal değişikliğinin ardından Gülbahar’ın tahliyesi için Ankara 12. Ceza Mahkemesine başvuruldu. Mahkeme, Gülbahar’ı 11 Mayıs 2013’te tahliye etti. Adalet Bakanlığı, kanun yararına bozma yoluna gitti. Gülbahar, 1,5 yıl özgür kaldı. Ancak Yargıtay 5 Haziran 2014’te söz konusu yasanın Gülbahar için uygulanmayacağı yönünde bir karara imza attı ve Gülbahar’ın aldığı 12,5 yıllık hapis cezasının o tarihe kadar yattığı süreden mahsup edilmesine izin vermedi.

AYM KARARI VERMEK İÇİN 4 YIL BEKLEDİ

Yargıtay’ın kararının ardından Gülbahar tekrar cezaevine döndü. Gülbahar, 2014 yılında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. AYM’de 4 yıl dosyayı beklettikten sonra Gülbahar’ın “Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”nin ihlal edildiğine hükmetti. AYM’nin kararının ardından Gülbahar’ın avukatı Mürsel Özmen müvekkilinin tahliye edilmesi için Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesine başvurdu.

CEZALARI MAHPUS EDİLSİN

Mahkeme de dün akşam saatlerinde başvuruyu karara bağlayarak, Gülbahar’ın aldığı cezaların mahsup edilmesine hükmetti. Mahkeme kararı, gereği yapılmak üzere İnfaz Savcılığına gönderdi. İnfaz savcılığı yaptığı süre hesaplamasının ardından Gülbahar’ın tahliyesi için Tekirdağ Cezaevine yazı yazdı. Gülbahar, saat 1 sularında cezaevinen tahliye edildi.

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