12 Eylül Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 12 Eylül Perşembe günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 12 Eylül Perşembe gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 12 Eylül tarihli son depremler listesi.
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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07:55:34 40.9657 42.7600 6.9 -.- 2.1 -.- BUYUKSUTLUCE-(ARDAHAN)
07:00:10 38.7332 38.2345 19.3 -.- 1.9 -.- YUKARISULMENLI-ARGUVAN (MALATYA)
04:30:30 40.1103 35.8098 5.6 -.- 1.9 -.- HANOZU-KADISEHRI (YOZGAT)
04:08:52 38.0392 26.8740 5.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:42:14 39.4275 29.2518 5.4 -.- 1.7 -.- EGRIGOZ-EMET (KUTAHYA)
03:40:44 37.8330 26.8352 17.0 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
03:17:32 37.5147 43.8033 5.0 -.- 3.3 3.4 AGACDIBI-(HAKKARI) REVIZE01 (03:17:32)
02:48:35 39.3145 41.1032 6.7 -.- 1.3 -.- KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL)
02:46:15 36.4322 28.6695 9.5 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
02:17:21 38.1673 27.4287 6.3 -.- 1.7 -.- ARSLANLAR-TORBALI (IZMIR)
01:58:54 38.0243 26.8690 5.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:11:14 37.8843 29.6173 7.0 -.- 1.5 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI)
00:30:31 39.1580 27.9212 12.5 -.- 1.8 -.- YAYKIN-AKHISAR (MANISA)
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