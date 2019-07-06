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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
06.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

12 Eylül davasının gerekçesi açıklandı

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
12 Eylül davasının gerekçesi açıklandı

ESKİ Cumhurbaşkanı ve 12 Eylül askeri darbesinin mimarı Kenan Evren ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı, Milli Güvenlik Konseyi üyesi emekli orgeneral Tahsin Şahinkaya’nın rütbelerin sökülmesi ve malvarlıklarına el konulması yönündeki davada verilen kararın gerekçesi açıklandı.

Mahkeme, Evren ve Şahinkaya için lehe durumda olan eski 765 sayılı TCK’nın uygulandığı, bu yasa uyarınca hayatını kaybeden sanıkların mal varlıklarına el konulmayacağı yönündeki düzenleme nedeniyle mal varlıklarına el konulmasına karar verilmediğini belirtti. Kararda iki sanığın rütbelerinin sökülmesine ilişkin olarak rütbe sökme cezasının da asıl cezaya verilen ikinci dereceden bir ceza olduğu, ölüm nedeniyle sanıklara asıl ceza verilmediği için ikinci dereceden de ceza verilemediği savunuldu.
Yargıtay’ın bozma kararından sonra Evren ve Şahinkaya’nın rütbe ve mal varlıklarına ilişkin dava, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanmıştı. Mahkeme 12 Nisan tarihinde her iki sanığın ölümleri nedeniyle davanın “ortadan kaldırılmasına” karar verdi. Mahkeme gerekçeli kararını tamamlayarak, taraflara tebliğ etti.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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