12 Eylül davasının gerekçesi açıklandı
ESKİ Cumhurbaşkanı ve 12 Eylül askeri darbesinin mimarı Kenan Evren ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı, Milli Güvenlik Konseyi üyesi emekli orgeneral Tahsin Şahinkaya’nın rütbelerin sökülmesi ve malvarlıklarına el konulması yönündeki davada verilen kararın gerekçesi açıklandı.
Mahkeme, Evren ve Şahinkaya için lehe durumda olan eski 765 sayılı TCK’nın uygulandığı, bu yasa uyarınca hayatını kaybeden sanıkların mal varlıklarına el konulmayacağı yönündeki düzenleme nedeniyle mal varlıklarına el konulmasına karar verilmediğini belirtti. Kararda iki sanığın rütbelerinin sökülmesine ilişkin olarak rütbe sökme cezasının da asıl cezaya verilen ikinci dereceden bir ceza olduğu, ölüm nedeniyle sanıklara asıl ceza verilmediği için ikinci dereceden de ceza verilemediği savunuldu.
Yargıtay’ın bozma kararından sonra Evren ve Şahinkaya’nın rütbe ve mal varlıklarına ilişkin dava, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanmıştı. Mahkeme 12 Nisan tarihinde her iki sanığın ölümleri nedeniyle davanın “ortadan kaldırılmasına” karar verdi. Mahkeme gerekçeli kararını tamamlayarak, taraflara tebliğ etti.
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