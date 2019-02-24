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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.02.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

İstanbul için önemli hazırlık... 12 ay kesintisiz hizmet verecek

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İstanbul için önemli hazırlık... 12 ay kesintisiz hizmet verecek

Cemil Topuzlu sahnesi ile ilgili yıllardır süren spekülasyonlara Binali Yıldırım noktayı koyacak. ‘Yıkılacak’, ‘Yeniden yapılacak’, ‘Üstü kapanacak’ tartışmalarının yapıldığı sahne, dünya çapında organizasyonlara ev sahipliği için hareketli tabanla yenilenecek. 12 ay kullanım amacıyla üstü açılır kapanır olacak.

İstanbul’un Harbiye semtinde, Dolmabahçe Vadisi'nde, İstanbul Hilton Oteli'yle Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nın yanında yer alan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu (eski adıyla Harbiye Açıkhava Tiyatrosu), 1950’den bu yana İstanbul’un en prestijli sahnelerinden biri.

Şehircilik uzmanı Henri Prost’un 1930’larda İstanbul için hazırladığı imar planı ile ilk kez fikir olarak ortaya çıktı. Yaklaşık 70 yıl sonra şimdi büyük bir renovasyona uğrayacak.

İstanbul için önemli hazırlık... 12 ay kesintisiz hizmet verecek

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul’un kültür sanat hayatında önemli yere sahip olan ve dünyaca ünlü yıldızlara ev sahipliği yapan 4000 kapasiteli Açıkhava Sahnesi’ni sadece iklimin müsait olduğu aylarda değil 12 ay kullanıma açacak. 3 ayda 60-70 organizasyon yerine amaç 12 ay boyunca yüzlerce etkinliğin burada hayat bulması.

İnşaatında Uzunköprü’den getirilen kesme taşların kullanıldığı Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’un sahnesi dünya çapındaki organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek hareketli bir tabanla yeniden şekillenecek.

Üstü açılır kapanır olacak. Bu sayede kışın da Harbiye keyfini yaşamak mümkün olacak. “Açıkhava sahnesi” ünvanı sekteye uğramasın diye sadece çok gerekli zamanlarda üstü kapatılacak.

Şu anki kapasite:

30 kişilik protokol locası,
3 bin 972 kişilik seyirci bölümü,
80 kişilik orkestra yeri,
200-300 figüranın serbest olarak hareket edebileceği sahne.

 

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