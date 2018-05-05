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    12 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var

    İHA
    05.05.2018 - 08:22 | Son Güncelleme:

    Samsun'da 5'i TIR, 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

    Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi viyadük üstünde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir TIR'ın yolun solundaki korkuluklara çarpıp akaryakıt deposunun yola fırlayarak delinip yola mazot saçılması sonucu TIR'ın peşinden gelen diğer araçlar peşpeşe birbirlerine çarptılar.

    12 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar varYağışlı havadan dolayı yerlerin de ıslak olması kazanın şiddetini daha da arttırdı. Toplam 5'i TIR, 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

    12 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar varViyadük üstü uzun süre araç trafiğine kapatıldı ve ulaşım alt yoldan sağlandı.

    12 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar varKazada yaralanan Havva Karaağaç, Nurgül Işgın, Mahmut Işgın, Hatice Boran, Sümeyya Hafza Boran, Süleyman Boran, Hüseyin Selman Boran ve Mesut Uğural Gazi Devlet Hastanesine, Yılmaz Boran, Furkan Karaağaç, İbrahim Hamza Boran ve Hatun Karaağaç Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Özlem Aysüne, Mustafa Aysüne ve Emre Şahinkaya ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Yaralılardan Havva Karaağaç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    12 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var

    12 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var

    Etiketler: trafik kazası , NoMobil , zincirleme kaza , gündem
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