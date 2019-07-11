‘11’inci plan çıkmadan kadük olacak’

Öztrak, dün düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Daha mürekkebi kurumadan 11’inci planın hedefleri kadük olmuş durumda. Daha doğmadan ölen bir plan kimseye güven veremez, ufuk sunamaz. ‘2019-2023 döneminde Türkiye ortalama yüzde 4.3 büyüyecek’ diyor. Bu aslında iddiasız, vasat bir hedef. Son iki yılda ekonominin yıllık ortalama yüzde 5.4 büyümesi lazım. Olabilir mi, saray iktidarı olmasaydı olur derdim. Bir de bunun yanında ortada yaşadığımız krizin gerçekleri var. Uluslararası kuruluşlar, bu yıl Türkiye ekonomisinin daralacağını söylüyor. Ekonomik krizi hâlâ idrak etmekte zorluk çeken sarayın getirdiği bu plan, milletin yaşadığı krizi görmüyor.

MİLLİ GELİR VAADİ UNUTULMUŞ

Başbakanken vaat ettiğinin yarısını tek adam olduğunda zar zor verecek. Başbakanken vaat ettiği milli gelir hedefinden tek adam bugün yüzde 70 damping yapmış gözüküyor. 2023 ihracat hedefi birden bire 227 milyar dolara düştü. Damping ne kadar, yüzde 55. En önemlisi 2011’de Başbakan iken ‘Milli gelirimizi 2 trilyon 65 milyar dolara çıkaracağız ve Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapacağız’ demişti. Tek adam oldu, yine bu vaat de unutulmuş gözüküyor. Plandaki iyimser hedefler tutarsa Türkiye 2023’te büyük ekonomiler liginde 17’nci sırada kalacak. Bu plan aslında bir şeyi daha gösteriyor. Metal yorgunluğu sadece iktidarın belediye başkanlarıyla sınırlı kalmamış, sarayın çatısını da sarmış. Ne yazık ki bu görünüm milletimizin umutlarını, kalkınma ve küresel yarışta öne geçme heyecanını olumsuz etkiliyor. Ama umutsuzluğa yer yoktur. Ülkemizin bundan çok daha iyisini yapacak kadroları mevcuttur. Yaşadığımız geçici bir fetret dönemidir ve bu da sona erecektir.

EVET DEMEYİZ

Kıdem tazminatı işçilerimizin çeyiz parasıdır, çocukları için tuttukları. Şimdi kalkıp siz buna sendikaların oluru olmadan tek başına dokunamazsınız. Biz bu kıdem tazminatı konusunda üç konfederasyonun anlaşmadığı bir düzenlemeye hiçbir şekilde evet demeyiz. Dolayısıyla planda getirilen bu düzenlemeye de karşıyız.”