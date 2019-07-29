11'inci kattan düşen Pınar öldü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri11'inci kattan düşen Pınar öldü
GeriGündem 11'inci kattan düşen Pınar öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tayfur KARA/SAMSUN (DHA)
29.07.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

11'inci kattan düşen Pınar öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
11'inci kattan düşen Pınar öldü

Samsun'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 2 çocuk annesi Pınar Gevez (34), apartmanın 11'inci kat penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Kadının kazara mı düştüğü yoksa intihar mı ettiği ise araştırılıyor.

Olay, sabah saatlerinde Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. İlçede 12 katlı apartmanın önünde kanlar içinde hareketsiz şekilde yatan bir kadın olduğunu gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Pınar Gevez olduğu öğrenilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Apartmanın 11'inci kattaki annesinin evinin penceresinden düştüğü belirlenen Gevez’in bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ve Antalya’dan annesini ziyarete geldiği öğrenildi.

Evli ve 2 çocuk annesi Gevez’in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatılırken, kadının kazara mı düştüğü yoksa intihar mı ettiği ise araştırılıyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Astsubay ölüm saçmıştı! Sebebi akıllara durgunluk verdi...
Aranan terörist listelerinden 175 milyon TL eksildi
O anları anlattı: Öldüresiye vuruyordu
Yer İstanbul... Genç kızın oyunu çok kötü bitti!