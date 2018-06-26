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    11’inci kattan düşen 2 yaşındaki Ömer Asaf hayatını kaybetti

    DHA
    26.06.2018 - 19:22 | Son Güncelleme:

    Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, 11’inci kattaki evinin penceresinden düşen Ömer Asaf Keleş (2) ağır yaralandı. Talihsiz çocuk hastanede hayatını kaybetti.

    Olay, Ortahisar ilçesi Boztepe Mahallesi’nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

    Aklife 3 Sitesi C Blok 11’inci katttaki evinin penceresine çıkan Ömer Asaf Keleş, dengesini kaybederek çimle kaplı bahçeye düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, ağır yaralanan çocuğu yakındaki Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Ömer Asaf buradaki ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. 

    11’inci kattan düşen 2 yaşındaki Ömer Asaf hayatını kaybetti

    HAYATINI KAYBETTİ

    Ömer Asaf Keleş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

    Etiketler: son dakika , haberler
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