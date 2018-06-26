11’inci kattan düşen 2 yaşındaki Ömer Asaf ağır yaralandı

Olay, Ortahisar ilçesi Boztepe Mahallesi’nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi.
Aklife 3 Sitesi C Blok 11’inci katttaki evinin penceresine çıkan Ömer Asaf Keleş, dengesini kaybederek çimle kaplı bahçeye düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler,ÿağır yaralanan çocuğu yakındaki Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Ömer Asaf buradaki ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne sevk edildi.ÿTedavi altına alınanÿçocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olaydan sonra çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.