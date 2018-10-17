1170 nüfus memuru alımı ne zaman yapılacak? İşte Bakan Soylu ‘dan gelen o açıklama
Nüfus memuru alımlarıyla ilgili beklenen haber geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nüfus memuru alımıyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, 1170 nüfus memuru alımı ne zaman yapılacak? İşte Bakan Soylu ‘dan gelen o açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan nüfus memuru alımlarıyla ilgili açıklama geldi. 1170 nüfus memurunun istihdam edileceği bilgisini veren Soylu, sürecin 1 ay içerisinde başlayacağını ifade etti. Nüfus memuru alımı ilanının yayımlanması ardından başvuru süreci başlayacak.
BİR SÜREDİR BEKLENİYORDU
E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, nüfus çalışanlarının iş yükünün arttığını belirterek, ek personel alımı beklediklerini dile getirmişti. Kart, nüfus müdürlüklerindeki personelin iş yükünün altından kalkabilmesi için yeni personel atanmasının şart olduğunu ifade ederek, "Bizler, yaşanabilecek problemler öncesi 'testi kırılmadan' uyarı görevimizi yapmak istiyoruz. Nüfus personellerimiz verilen her görevi özveri ile yerine getirmektedir. Ancak geldiğimiz noktada üzerimizdeki yükün ağırlığı taşıyamayacağımız boyuta gelmiştir. Nüfus personeli eksikliğinin en az 5 bin yeni personel atanması, bazı ilçe nüfus müdürlüklerimizin konumu nedeniyle güvenlik sorunlarının giderilmesini ve işlem yapacağımız cihazların daha kaliteli haline getirilmesini bekliyoruz." diye konuşmuştu.
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