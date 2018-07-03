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    115 hamile çocuk skandalında sıcak gelişme... Suçu o örgüte attılar

    Damla GÜLER
    03.07.2018 - 13:05 | Son Güncelleme:

    Hürriyet’in gündeme getirdiği “115 hamile çocuk” skandalıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması yapıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan Başhekim Yardımcısı A.A ile Sosyal Hizmetler Uzmanı N.D suçlamaları kabul etmedi. Sanıklar savunmalarında FETÖ’yü ve bulunduğu ihbarla skandalı ortaya çıkaran Sosyal Hizmetler Uzmanı İclal Nergiz'i suçladı.

    115 hamile çocuk skandalında sıcak gelişme... Suçu o örgüte attılarİstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ortaya çıkan skandalda 18 yaşın altında 39’u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğu ve bu çocuklarla ilgili emniyetin ya da savcılığın bilgilendirilmediği ortaya çıkmıştı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından hastanenin Başhekim Yardımcısı A.A ile Sosyal Hizmetler Uzmanı N.D hakkında dava açıldı. Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar A.A ile N.D avukatları ile birlikte katıldı.

    'BU DAVA FETÖ’NÜN BANA KUMPASI'

    İlk savunmasını yapan Başhekim Yardımcısı A.A, suçsuz olduğunu ve hakkında beraat kararı verilmesini isteyerek, “Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda işlemler yapıldı. Herhangi bir ihmal söz konusu değildir. Hakkımda açılan bu davanın FETÖ’nün şahsıma düzenlediği bir kumpas olduğunu düşünüyorum” dedi.

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    SANIK: EĞER BİR SUÇ VARSA SUÇLUSU İHBARI YAPANDIR

    Sosyal Hizmetler Uzamanı N.D ise iddianamede suçun bitiş tarihi olarak gösterilen tarihten 15 gün önce görevinden ayrıldığını söyleyerek, “Benim görevden ayrıldığım tarihten suçun bitiş tarihleri arasında ihbarda bulunan İclal Nergis görevliydi. Bu tarihler arasında eğer bir suç varsa suçlusu İclal Nergiz'dir” dedi.

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    SANIKLARIN ADLİ KONTROL TEDBİRİ KALDIRILDI

    Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme sanıkların savunmalarının alınmış olması gerekçesiyle haklarındaki adli kontrol tedbirini kaldırdı. Mahkeme ayrıca sanıkların duruşmalara katılma zorunluluğunu da kaldırdı. Öte yandan mahkemede tanık olarak dinlenmek üzere çağırılan ancak duruşmaya gelmeyen, ihbarı yapan Sosyal Hizmetler Uzmanı İclal Nergis hakkında da zorla getirilme kararı çıkarıldı.

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    Etiketler: Hamile çocuk , skandal , hamile çocuk skandalı , son dakika , haberler
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