112'yi derse çağırdı

Mektupta, "Minik 112 Projenizi çok beğendik. Ambulansları ve kalp masajını çok merak ediyoruz ve projenize biz de katılmak istiyoruz. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız" diyen Aydın, annesinin yardımıyla mektubu postaladı.



Sınıfta 112 ekibiyle çocuklara eğitim veren Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Şan da mektubu aldığında hem şaşırdığını hem heyecanlandığını ifade ederek, "Birçok okulda eğitim verdik. İlk kez böyle bir mektup gelince bu projeyle doğru yolda olduğumuzu bir kez daha anladık. Bizi davet ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.



Sağlık görevlileri ilkokul öğrencilerine, 112'nin ne zaman, hangi koşullarda aranması gerektiği konusunda bilgi verdi. Trafikte araçların ambulansa nasıl yol vermesi gerektiği, öğrencilerin ‘taşıt’ ve ‘ambulansı’ canlandırdığı uygulamayla gösterildi.