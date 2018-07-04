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    112 ekibinin Kung Fu ile imtihanı!

    BURSA (İHA)
    04.07.2018 - 11:03 | Son Güncelleme:

    Bursa’da uyuşturucu madde kullandıktan sonra sızan gençlerden biri, kendilerini ayıltan sağlık personeline döner tekme atmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

    Sosyal medyada hızla yayılan olay geçtiğimiz günlerde Bursa’da yaşandı. Uyuşturucu madde kullandıktan sonra sızan gençleri gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekip, uyuşturucu komasına giren gençleri, su dökerek ayılttı. Ayılan gençlerden biri uyuşturucunun etkisiyle sağlık çalışanlarından birine döner tekme atmaya çalıştı. Ayakta durmakta zorlandığı görülen genç, döner tekme atmadan önce “Bi gelse var ya, yerle bir olursun” demesi ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına sebep oldu. Boşa atılan tekmenin ardından, gençler olay yerinden kaçarak kayboldu.

    Etiketler: 112 , Kung Fu , son dakika , haberler
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